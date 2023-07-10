Українського ветерана висадили з літака Wizz Air – що відомо

Українського ветерана висадили з літака Wizz Air. У Міністерстві закордонних справ відреагували на інформацію про те, що захисника з ампутованою ногою не пустили на рейс угорської авіакомпанії Wizz Air в аеропорту Тель-Авіва.

В аеропорту Тель-Авіва працівники угорської авіакомпанії Wizz Air примусово висадили з літака українського ветерана, який на війні втратив ногу.

Про це НСН інформує з посиланням на НВ.

Що сталося

Раніше в мережі з’явилися відео з салону літака, де, за словами однієї з очевидиць, чоловік не міг сісти на своє місце через протез.

Чоловік пояснював, що втратив ногу на війні і повертається з лікування в Ізраїлі додому до близьких в Україну. Як каже очевидиця, чоловік був змушений півтори години стояти в кутку літака, пізніше він впав і поранив руки, а екіпаж висадив його з рейсу.

«Він плакав і кричав „Як я повернуся додому?“, він показав стюардесі рюкзак, в якому були виключно подарунки для його сім’ї, яка напевно на нього довго чекала», написала авторка відео.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine. He was crying and yelling “how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2023

Відповідь авіакомпанії

9 липня авіакомпанія опублікувала у Twitter заяву, в якій перепросила за «ситуацію з пасажиром на нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави». За версією Wizz Air, «пріоритет номер один» для компанії — безпека, і екіпаж має переконатися, що пасажири в змозі летіти або їх супроводжує людина, яка їм допомагає.

«За будь-яких ознак того, що стан здоров’я пасажира може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, ухвалене з урахуванням безпеки пасажира. Йому дали воду і місце, де можна було почекати на допомогу персоналу аеропорту», стверджують у Wizz Air.

Реакція МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко написав у Facebook, що відомство дуже засмучене ситуацією в аеропорту і хоче в ній розібратися.

«Оскільки формальних звернень до нас не надходило, просимо українського ветерана, якому було відмовлено в рейсі на Варшаву, вийти на зв’язок до МЗС або посольства України в Ізраїлі», заявив він.

Ніколенко наголосив, що, якщо порушення підтвердять, МЗС України докладе всіх зусиль, аби відновити права українського громадянина.

Контакти МЗС: +38 044 238 1588 або cons_or@mfa.gov.ua

Контакти українського посольства в Ізраїлі: +972 54 667 6782 або consul_il@mfa.gov.ua

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