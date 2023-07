Українського ветерана висадили з літака Wizz Air – що відомо

Українського ветерана висадили з літака Wizz Air. У Міністерстві закордонних справ відреагували на інформацію про те, що захисника з ампутованою ногою не пустили на рейс угорської авіакомпанії Wizz Air в аеропорту Тель-Авіва.

В аеропорту Тель-Авіва працівники угорської авіакомпанії Wizz Air примусово висадили з літака українського ветерана, який на війні втратив ногу.

Про це НСН інформує з посиланням на НВ.

Раніше в мережі з’явилися відео з салону літака, де, за словами однієї з очевидиць, чоловік не міг сісти на своє місце через протез.

Чоловік пояснював, що втратив ногу на війні і повертається з лікування в Ізраїлі додому до близьких в Україну. Як каже очевидиця, чоловік був змушений півтори години стояти в кутку літака, пізніше він впав і поранив руки, а екіпаж висадив його з рейсу.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw

The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.

He was crying and yelling “how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6

— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2023