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Українського ветерана висадили з літака Wizz Air – що відомо

Журналіст
Українського ветерана висадили з літака Wizz Air
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Українського ветерана висадили з літака Wizz Air. У Міністерстві закордонних справ відреагували на інформацію про те, що захисника з ампутованою ногою не пустили на рейс угорської авіакомпанії Wizz Air в аеропорту Тель-Авіва.

В аеропорту Тель-Авіва працівники угорської авіакомпанії Wizz Air примусово висадили з літака українського ветерана, який на війні втратив ногу.

Про це НСН інформує з посиланням на НВ.

Що сталося

Раніше в мережі з’явилися відео з салону літака, де, за словами однієї з очевидиць, чоловік не міг сісти на своє місце через протез.

Чоловік пояснював, що втратив ногу на війні і повертається з лікування в Ізраїлі додому до близьких в Україну. Як каже очевидиця, чоловік був змушений півтори години стояти в кутку літака, пізніше він впав і поранив руки, а екіпаж висадив його з рейсу.

«Він плакав і кричав „Як я повернуся додому?“, він показав стюардесі рюкзак, в якому були виключно подарунки для його сім’ї, яка напевно на нього довго чекала», написала авторка відео.

Відповідь авіакомпанії

9 липня авіакомпанія опублікувала у Twitter заяву, в якій перепросила за «ситуацію з пасажиром на нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави». За версією Wizz Air, «пріоритет номер один» для компанії — безпека, і екіпаж має переконатися, що пасажири в змозі летіти або їх супроводжує людина, яка їм допомагає.

«За будь-яких ознак того, що стан здоров’я пасажира може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, ухвалене з урахуванням безпеки пасажира. Йому дали воду і місце, де можна було почекати на допомогу персоналу аеропорту», стверджують у Wizz Air.

Реакція МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко написав у Facebook, що відомство дуже засмучене ситуацією в аеропорту і хоче в ній розібратися.

«Оскільки формальних звернень до нас не надходило, просимо українського ветерана, якому було відмовлено в рейсі на Варшаву, вийти на зв’язок до МЗС або посольства України в Ізраїлі», заявив він.

Ніколенко наголосив, що, якщо порушення підтвердять, МЗС України докладе всіх зусиль, аби відновити права українського громадянина.

  • Контакти МЗС: +38 044 238 1588 або cons_or@mfa.gov.ua
  • Контакти українського посольства в Ізраїлі: +972 54 667 6782 або consul_il@mfa.gov.ua

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