Стало відомо, скільки насправді заробляють українські біженці у Польщі

Українські біженці у Польщі частіше працюють за нижчі зарплати, ніж мігранти з України, які приїхали до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної агенції Gremi Personal, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Половина біженців мають низькі зарплати

У 2023 році українські біженці та довоєнні мігранти у Польщі отримували зарплату у розмірі 3000-4000 злотих (28000-38000 грн). Але багато українських працівників задекларували заробіток менше 3000 злотих. Серед біженців низьку зарплату отримували 49%, тоді як серед довоєнних мігрантів – 21%. Про це йдеться у звіті Національного Банку Польщі (НБП), який провів опитування 3 658 українців.

Середня заробітна плата мігрантів, які прибули до Польщі до початку війни, зросла між 2019 і 2022 роками приблизно на 38%, а між 2022 і 2023 роками – на 6%. Середня чиста заробітна плата, яку українці отримували у Польщі – близько 33 тис. грн.

До війни працевлаштованими у Польщі були 94% українських мігрантів, під час війни – 64% українців. Це пов’язано із тим, що після 24 лютого 2022 року до Польщі приїхали біженці, 78% з яких становили жінки і та лише 22% – чоловіки. Жінок, які опинилися у Польщі з дітьми і не мають поруч інших членів сім’ї – 26%.

Водночас українські чоловіки-біженці активніші на ринку праці – серед них працюють 71%, тоді як серед жінок-біженок працевлаштовані 61%. Безробітними є 15% чоловіків та 27% жінок, які втекли від війни.

“З одного боку, це може бути пов’язано з більшим попитом на робочі місця в професіях, які виконують чоловіки, з іншого – жінки-біженки частіше здійснюють догляд за дітьми”, пояснює директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Як освіта біженців впливає на працевлаштування

Довоєнні мігранти у Польщі переважно працювали у сферах, що вимагають спеціальної кваліфікації – наприклад, зварювальники, токарі, електрики. Між тим, серед біженців, які влаштувалися на роботу в цій країні, чимало людей із високим рівнем освіти, але переважна більшість опитаних виконували просту роботу, яка не вимагала кваліфікації.

В аналітичному центрі Gremi Personal опитали 480 працевлаштованих українців про їхню освіту, здобуту в Україні. Результати такі:

36% мають середню технічну освіту;

26% – повну середню освіту;

18% – вищу освіту;

8% – базову середню;

6% – незакінчену вищу освіту;

3% мають науковий ступінь;

по 1,5% – вищу технічну та незакінчену середню освіту.

“Заробітна плата українських біженців у Польщі здебільшого залежить від підвищення мінімальної заробітної плати в польській економіці та рідко пов’язана з освітою, отриманою в Україні, незалежно від її рівня. Однак, якщо висококваліфіковані українці достатньо володіють польською мовою, то вони можуть конкурувати з поляками за вакантні місця”, зауважує Анна Джоболда.

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