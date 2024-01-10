Чехія відкрила онлайн-реєстрацію на продовження колективного захисту для українців: що для цього потрібно

Чехія відкрила онлайн-реєстрацію на продовження колективного захисту для українців. Вона буде тривати до 15 березня.

Про це пише сайт proukrainu, передає НСН

Після запису на прийом у відділення МВС колективний статус буде діяти до 30 вересня 2024 року.

Заповнення інформації на сайті та запис на фізичний прийом до підрозділу МВС країни є першим етапом процедури і автоматично продовжує статус до 30 вересня 2024 року. А під час візиту до МВС біженці з України отримають візову наклейку, яка продовжить тимчасовий захист до 2025 року.

Для реєстрації на прийом у МВС треба створити обліковий записатися на сайті. Для цього треба:

Вказати свою електронну адресу.

прізвище та ім’я, номер паспорта та номер першої візи тимчасового захисту за наявності;

місце проживання у Чехії.

Чехія відкрила онлайн-реєстрацію на продовження захисту для українців: що треба для дітей

При реєстрації дитини до 15 років треба вказати:

адресу та назву школи або дитячого садка, до якого ходить дитина;

документ, що підтверджує зв’язок дорослого з дитиною (свідоцтво про народження, нотаріально засвідчена довіреність від батьків дитини або афідевіт у відділенні органу соціально-правового захисту дітей (OSPOD). Згодом можуть попросити пред’явити оригінал або завірену копію документа, також треба буде віддати звичайну копію свідоцтва про народження або рішення офіційного органу

Українські біженці від 15 років можуть реєструватися самостійно.

Чехія відкрила онлайн-реєстрацію на продовження захисту для українців: що треба для людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю, які перебувають у спеціальних закладах із доглядом, також повинні пройти реєстрацію на продовження захисту онлайн. Візову наклейку на підставі довіреності може отримати співробітник такої установи.

Якщо людина не може відвідати відділення МВС, знадобиться надати медичну довідку або інший документ, який це підтвердить. МВС рекомендує звертатися за телефоном +420 974 801 802.