Уряд Польщі може підписати угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною – ЗМІ

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський готовий підписати угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною. Він погодився виконати 3 вимоги польських аграріїв.

Рішення про підписання угоди почали обговорювати в уряді увечері 5 січня. Остаточно його ще не ухвалили, однак оголосили, що у суботу у Жешуві відбудеться зустріч міністра та фермерів.

Про це пише газета Rzeczpospolita, передає НСН.

У Польщі можуть підписати угоду

Очікується, що у суботу, 6 січня, міністр Секерський підпише угоду з представниками фермерської організації “Підкарпатське ошукане село”, які блокують кордон з Україною. У польському ЗМІ заявляють, що цей документ створить “позитивну динаміку”, яка дозволить розблокувати кордон. До слова, на пункті пропуску “Медика – Шегині” нині у черзі стоять тисячі вантажівок, які розтягнулися на понад 50 кілометрів.

Так, польський уряд може задовольнити три вимоги фермерів:

надання субсидій на кукурудзу;

гарантії непідвищення податків;

дешеві кредити.

Секерський також додав, що ембарго на ввезення української продукції діятиме й надалі. Разом з тим, у польському міністерстві ще очікують на повідомлення Європейської комісії щодо виділення одного мільярда злотих на субсидії для кукурудзи.

Чому польські фермери почали блокувати кордон

Для блокування кордону польські фермери мали як внутрішні причини, так і зовнішні. По-перше, ще влітку у Польщі ввели ембарго на ввезення української агропродукції, адже фермери заявили, що втрачають дохід від власної праці. Окрім того, публічно рух “Ошукане село” також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти:

м’які фрукти;

цукор;

спирт;

мед;

яблучний концентрат;

яйця;

м’ясо птиці тощо.

Уряд Польщі також планував підвищити податки для аграріїв на 21%. Наразі уряд вже відмовився після цієї ініціативи, коли польські аграрії висловили протест. Однак закон має ухвалити Сейм, а органи місцевого самоврядування отримають держкомпенсацію з бюджету 2025 року.

Також аграрії вимагали субсидій на кукурудзу й дешевих кредитів, аби у Польщі могла активно розвиватися сільськогосподарська сфера.

Нагадаємо, що польські фермери зранку 4 січня відновили блокування прикордонного пункту пропуску «Медика — Шегині». Блокаду призупиняли на час різдвяних свят. Організатори стверджували, що якщо вони отримають письмову заяву від прем’єр-міністра про виконання їхніх вимог, то акцію, ймовірно, не відновлюватимуть. Цього не сталося.

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