США завдали нового удару по позиціях хуситів у Ємені

У ніч проти 13 січня Сполучені Штати завдали нового удару по позиціях хуситів у Ємені — ракетами Tomahawk вони уразили радіолокаційну станцію.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), передає НСН з посиланням на Європейську правду.

Як заявили у CENTCOM, удар здійснювався із есмінця USS Carney ракетами Tomahawk і був спрямований проти “радіолокаційного об’єкта хуситів у Ємені”.

Єменські ЗМІ паралельно повідомили про вибухи в районі столиці Сани, яка контролюється хуситами, не уточнюючи подробиць.

Удар США став “наступним ударом по конкретній військовій цілі, пов’язаним із ударами, завданими 12 січня, спрямованими на зниження здатності хуситів атакувати морські судна, включно з комерційними”, додали у CENTCOM.

Що передувало?

Рада Безпеки ООН 10 січня схвалила резолюцію, яка вимагає від хуситів негайно припинити напади на судна, та прямо засудила їхнього постачальника зброї — Іран. Військово-морські сили Великої Британії та США того дня відбили найбільшу атаку єменських хуситів на судна в Червоному морі. Зокрема, збили понад 20 безпілотників.

У ніч проти 12 січня Збройні сили США та Великої Британії завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Вони завдавали ударів із винищувачів та ракетами Tomahawk. Згодом президент США Джо Байден підтвердив “оборонні удари” по об’єктах у Ємені.

За словами лідера США, удари були відповіддю на “безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі”. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство. Екіпажі з понад 20 країн зазнавали погроз або були взяті в заручники.

Читайте ще: Чи вплине військова операція в Ємені на допомогу Україні – відповів експерт