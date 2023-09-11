У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що найближчим часом у росії та на окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ, інформує НСН.

Показники мобілізації за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.

«Окремі документи з цього приводу вже потрапили в мережу. Слід зазначити, що цього разу призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких, ймовірно, буде використано як “загороджувальні загони” позаду російських військ», йдеться в повідомленні.

При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними, додали в Генштабі.

«На фронт в якості “гарматного м’яса” вкотре підуть пересічні громадяни — жителі регіонів рф, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон», вказано у зведенні.

Раніше в ГУР спрогнозували, що росія може розпочати нову хвилю мобілізації вже наприкінці вересня. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України росіяни можуть запровадити тотальну мобілізацію.

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