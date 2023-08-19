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Окупанти відправили українця на війну, щоб «спокутував провину перед Росією» (відео)

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Окупанти відправили українця на війну, щоб «спокутував провину перед Росією» (відео)
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Окупанти відправили українця на війну, а він здався у полон. Ця історія має щасливе завершення, але, на жаль, буває і по-іншому.

Окрема трагедія цієї війни – це зусилля росії зробити так, аби українці вбивали українців. З 2014-го до 2022 року країна-агресорка діяла гібридними методами, обробляючи пропагандою, а потім озброюючи мешканців Донеччини і Луганщини, з яких формували військові угрупування. А після повномасштабного вторгнення робить це вже не ховаючись – проводить мобілізацію на окупованих територіях.

А між тим, далеко не всі чоловіки, які залишилися там, зробили це за власним бажанням. Хтось не встиг вчасно виїхати, хтось боїться не пройти фільтрацію і потрапити «на підвал» або бути вбитим, у когось – літні родичі чи інші обставини, що змушують жити в окупованих містах і селах. І тим паче мало тих, хто хоче воювати проти своєї країни, вбивати своїх співвітчизників. Навіть серед мешканців територій, захоплених ще у 2014 році, бажаючих воювати небагато. А що говорити про чоловіків, які опинилися в окупації зовсім недавно? Але ризик потрапити на фронт великий.

Ось і з Євгеном Калашніковим сталося саме так – його мобілізували до російської армії, заявивши, що він має таким чином «спокутувати провину перед Росією». Про хлопця розповіли у проєкті «Хочу жити», передає НСН. Його історія ще й про те, що усім нам варто пам’ятати – на окупованих з 2014 року територіях живуть українці. Які чекають визволення. І нерідко беруть учать у підпільній боротьбі.

Євген з окупованого Новоазовська у Донецькій області (окупований з З серпня 2014 року – ред.). Його незаконно мобілізували в окупаційну армію РФ. Євген планував одразу здатися в полон українським військовим у разі, якщо потрапить на передову. Так і сталося. Під час підготовки до штурму йому вдалося втекти та дістатися позицій ЗСУ, – зазначається у повідомленні.

24-го лютого 2022 року я створив групу “Похорони нашого майбутнього”, де висловлював антиросійські настрої. Потім я ховався від мобілізації, але у листопаді по своїй дурості зняв на відео стратегічний міст. Мене взяли військові, тоді передали ФСБ-шникам і ті довго зі мною працювали. Вони вирішили, що я начебто спокутую гріхи перед Росією, хоча я громадянин України. Мене відправили на швидку підготовку, тоді я був 5-6 днів “ходаком, – розповів військовий

У якості покарання Євгену наказали йти першим під час штурму.

У мене була біла футболка. Я її носив як талісман. Коли на позиції прилетів український дрон, почався мінометний вогонь, ДНРівці поховались і сиділи в окопах, я швидко перетнув поле, почав махати футболкою, що я здаюся, – розповів хлопець

Станом на зараз Євген вже зустрівся зі своєю мамою, якій довелося перетнути кілька кордонів, щоб зустрітися з сином…

Окупанти відправили українця на війну, а він здався у полон: відео

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