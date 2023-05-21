Була стрілянина: у Польщі прикордонники влаштували погоню за українцями (фото)

У Польщі прикордонники влаштували погоню за українцями, було відкрити попереджувальний вогонь.

Як передає НСН з посиланням на сайт ukrayina.pl, польські прикордонники затримали українців, які перевозили нелегалів.

У ніч з 19 на 20 травня у Польщі затримали двох громадян України, жінку та чоловіка, які перевозили нелегалів з Ємену.

Під час переслідування водій не впорався з керуванням. Зупинившись, вони з жінкою намагалися втекти пішки. Під час погоні польські прикордонники здійснили попереджувальні постріли у повітря.

Прикордонна служба повідомила, що на місці знадобилася допомога медиків. При цьому вона не уточнила, кому саме — контрабандистам чи нелегалам.

“На місці надали першу допомогу, викликали медичну службу, яка прийняла рішення транспортувати всіх до лікарень”, йдеться у повідомленні Прикордонної служби.

Прикордонники зазначили, що подія сталася в Більському районі. Погоня почалася в Красна-Весі, а закінчилася в Боці

Відомо, що в автомобілі українці перевозили 3 громадян Ємену, які нелегально прибули з Білорусі до Польщі.

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