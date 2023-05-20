Головні правила для виїзду за кордон з твариною – ДПСУ

Українці, які мають домашнього улюбленця, можуть виїхати за кордон з твариною. Проте для цього потрібно виконати декілька умов та мати спеціальні документи

Про це повідомляє НСН з посиланням на Державну прикордонну службу.

Головні правила для виїзду за кордон з твариною

Одне з найголовніших правил – це наявність чипування та вакцинація тварини проти сказу. Вакцинацію можна зробити з 12 тижнів віку тварини. Ідентифікація повинна бути зроблена раніше, ніж вакцинація.

Всі медичні процедури тварини повинні бути внесені у ветеринарно-санітарний паспорт, який видається у державній ветлікарні.

Крім того, перед поїздкою власники повинні перевірити своїх домашніх улюбленців на сказ. Тест потрібно робити не пізніше, ніж за три місяці до вивезення тварини за кордон, а також мінімально через 30 днів після дати вакцинації.

Головні правила для виїзду за кордон з твариною

Міжнародний ветеринарний сертифікат

Одержати міжнародний ветеринарний сертифікат можна, якщо подорожуєте:

залізничним транспортом – зверніться до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону;

автомобілем – до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону або до державного ветеринарного інспектора у пунктах пропуску, але заздалегідь уточнюйте режим роботи.

Як ми повідомляли раніше, в Україні деякі рослини і дерева заборонили висаджувати у зв’язку з використанням обмежених земельних ресурсів через війну.

Таке рішення прийняли у Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів

Як йдеться у наказі Міністерства № 695/39751, до переліку увійшли 13 сортів дерев, які активно використовуються для виробництва меблів, а також різноманітні декоративні рослини.

З деякими з них українці можуть бути не знайомі, але якщо ви хочете перетворити свою ділянку та вибираєте дерева, то уважно вивчіть, які садженці купувати не варто.

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