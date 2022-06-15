У Пентагоні відреагували на чутки про те, що нібито Україна перепродає отриману від Заходу зброю на чорному ринку.

У Пентагоні спростували чутки, поширені у світі російськими пропагандистами, що нібито Україна перепродує зброю, отриману від країн Заходу, на чорному ринку.

Про це заявив представник Пентагону Антон Семельрот у коментарі кореспондентові “Голосу Америки” Джеффу Селдіну, з посиланням на ТСН передає NNS.

За його словами, Пентагон не бачить поки що жодних достовірних доказів того, що зброя, надіслана до України, потрапила на чорний ринок.

У Пентагоні відзначили, що українці ефективно використовують зброю, яку отримують від Заходу.

“Замість цього ми бачимо ефективність зброї, яку ми надаємо українцям щодня”, наголосив Семельрот.

Він зазначив, що керівництво України запевнило американську сторону, що розуміє свою відповідальність у цьому питанні.

Зеленський відповів на слова Байдена щодо попередження про вторгнення росії