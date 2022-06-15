Західні розвідслужби розглядають три сценарії, за якими далі може розвиватися війна росії проти України.

У США вважають, що вторгнення рф підходить до чергової ключової точки, яка багато в чому визначить подальші події.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, що знайомі з американською та іншою західною розвідкою, передає NNS, посилаючись на Громадське.

Один із чиновників НАТО вважає, що найближчим часом буде момент, коли одна зі сторін досягне успіху.

«Або росіяни дійдуть до Слов’янська та Краматорська, або українці їх тут зупинять. І якщо українці зможуть утримати лінію тут, перед такою кількістю сил, це матиме значення», сказав чиновник.

За даними видання, західні чиновники уважно стежать за трьома можливими сценаріями розвитку подій.

За одним із сценаріїв, росія може збільшувати свої успіхи у двох ключових областях. Ще один варіант: бойові зіткнення можуть перейти у глухий кут, що призведе до затягнення війни на місяці чи роки. Це призведе до величезних втрат з обох сторін і кризи, що повільно розвивається та яка надалі підточуватиме світову економіку.

Найменш імовірним сценарієм західні джерела вважають те, що росія перегляне свої військові цілі та оголосить, що досягла перемоги. За даними джерел, цей сценарій має вигляд не більше, ніж сприймання бажаного за дійсне.

Захід побоюється, що якщо росії вдасться закріпитись на сході, вона використає ці території як плацдарм для подальшого просування в Україні. Поки чиновники вважають, що у росії більш вигідне становище на Донбасі — виключно через більшу кількість солдатів і техніки.

Ситуація на лінії фронту переросла у війну на виснаження, побудовану навколо артилерійського вогню, зазначає видання. Обидві сторони зазнають великих втрат і стикаються з потенційною нестачею живої сили.

росія втратила приблизно третину своїх сухопутних сил. Тож, за даними американської розвідки, рф буде намагатися відновити свої сили без повної мобілізації, оскільки це є небезпечним кроком, який путін досі не хотів робити.

Війна в Україні може затягнутися на 10 років чи більше – CNBC