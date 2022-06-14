Зеленський відповів на слова Байдена щодо попередження про вторгнення росії

Зеленський відповів на слова Байдена про те, що він ігнорував попередження щодо вторгнення росії. За словами Зеленського, Україна готувалася до повномасштабного російського вторгнення, але попередити його завадила відсутність належного озброєння та превентивних санкцій проти рф.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю виданню ZDF, з посиланням на РБК-Україна, передає NNS.

Зеленський вважає, що європейським та американському лідерам має бути адресоване питання про запобіжні санкції проти росії.

“Було б справедливо, якби вони (європейські лідери, – ред.) заздалегідь прислухалися до мене як до глави Української держави, якби вони прислухалися до того, про що ми попереджали. Я маю на увазі превентивні санкції, щоб не почалася війна, представлення нашої стратегії щодо Чорного моря, будівництво Чорноморського флоту з країною-партнером”, заявив він.

Зеленський підкреслив, що Україна говорила, що росія блокуватиме Чорне море. Водночас українська влада говорила про ракетну програму.

“Я доповідав про це рік тому і представив програму того, що нам буде потрібно в плані протиповітряної оборони для нашого захисту – і це правильна відповідь на ваше запитання”, заявив президент.

Він також додав, що якби світові лідери почули його, в України було б більше шансів зупинити вторгнення рф.

“Сигнали, про які ви говорите, були різними. Послухайте, якби все сталося саме так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, питання в тому, чому не було закрито повітряний простір, чому нам не поставили зброю до цього вторгнення, і чому не були введені тимчасові санкції, щоб президент росії був превентивно зупинений? Ось як я б відповів на це питання”, заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що агентство Bloomberg опублікувало матеріал із заявою Байдена, в якій він стверджує, що Зеленський нібито не звертав уваги на попередження Вашингтона про те, що росія готується вторгнутися в Україну в лютому.

На цю ситуацію відреагував представник офісу президента Михайло Подоляк, підкресливши, що влада України знала про всі сценарії, які розробляла рф.

Байден каже, що Зеленський ігнорував попередження про вторгнення росії