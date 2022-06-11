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Байден каже, що Зеленський ігнорував попередження про вторгнення росії

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Президент США Джо Байден заявив, що його український колега Володимир Зеленський не звертав уваги на попередження про те, що росія в лютому розпочне повномасштабне вторгнення в Україну.

Слова американського лідера цитує Bloomberg, з посиланням на ZN.ua передає NNS.

“Я знаю, що багато хто вважав, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що путін збирався перетинати кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато інших”,зазначив Байден.

Байден визнав, що можливість повномасштабного вторгнення росії здавалася надуманою, сказавши:

“Я розумію, чому вони не хотіли цього чути”.

Щодо путіна, то його президент США звинуватив у руйнуванні не лише нації українців, але й нашої культури. За словами Байдена, російський диктатор вважає Київ “резиденцією матінки-росії”.

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