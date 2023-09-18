У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли дрон з вибухівкою (фото)

Вночі 18 вересня на узбережжі Чорного моря у Болгарії в селі Тюленево знайшли невідомий дрон-камікадзе з вибуховим пристроєм.

Про це повідомило Міністерство оборони Болгарії, передає НСН.

Через повідомлення про виявлення дрона територію навколо Тюленово оточили поліція і військові.

У Міноборони Болгарії зазначили, що спеціалізована група правоохоронців проведе розвідку та знешкодження предмета, знайденого в Тюленовому. Вранці на місце виїхала спецгрупа у складі п’яти військових. Після розвідки об’єкта на місці вони вирішать, куди утилізувати знахідку.

Житель села Радослав Русєв опублікував фото уламків у Facebook.

«Тюленово не є центром світу, але коли українсько-російські безпілотники приземляються на наше узбережжя… все стає інакше. Ця бомба все ще активується за допомогою електроніки, що світиться», написав він.

Чоловік розповів ЗМІ, що весь пристрій має довжину від 3 до 3,5 м, а ймовірна бомба — близько 50-60 см.

Дрон помітили гості місцевого готелю, яким керує чоловік. Апарат плавав у морі за кілька кілометрів від скель, де його знімали. Поруч із цим місцем є ресторани, готелі, інші заклади.

Варто зазначити, що Тюленево – населений пункт країни-членкині НАТО Болгарії.

Він розташований за 70 км від кордону з Румунією, на територію якої вже неодноразово падали російські дрони та їх уламки.

Читайте ще: Ігнат розповів про особливості російської атаки вночі 18 вересня