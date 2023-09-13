Дрон атакував завод у Тверській області, де виробляють продукцію для авіації

Українська розвідка підтвердила інформацію, що 13 вересня дрон атакував завод у Тверській області, що виробляє продукцію для авіації та космічної промисловості.

Йдеться про «Редкінський дослідний завод». Інформацію в коментарі hromadske повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає НСН.

За даними джерела, відбулося влучання.

Як зазначається на сайті підприємства, завод протягом кількох десятків років був виробником «унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості».

Джерело видання РБК-Україна в розвідці уточнило, що там виробляється децилін — авіаційне паливо.

“Сьогодні також був удар по “Редкінському дослідному заводу” у Тверській області. Там виробляється децилін – авіаційне паливо. Це була атака БПЛА. Є влучання і є ураження”, сказало джерело.

У росії зранку заявляли, що протиповітряна оборона нібито збила безпілотник у Тверській області.

Пропагандистські Telegram-канали SHOT та Baza писали, що уламки дрона впали на територію «Редкінського дослідного заводу», завдавши «невеликих ушкоджень».

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