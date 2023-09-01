У підмосковних Люберцях після атаки безпілотника спалахнув завод з виробництва електроніки для ракет. Про це повідомила “Українська правда” з посиланням на свої джерела в Міністерстві оборони України, передає НСН.

Під Москвою спалахнув завод з виробництва електроніки для ракет “Калібр”

ЗМІ повідомили, що пожежа в цеху виникла після того, як російські сили протиповітряної оборони в районі підмосковного міста Люберці нібито збили дрон, схожий на український безпілотник “Бобер”. Тоді мер Москви Сергій Собянін відрапортував, що ворожий безпілотник був успішно ліквідований.

“Сьогодні силами ППО поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події. Спасибі військовим, що не дали зіпсувати нам День знань”, — написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

Однак співрозмовник медіа цю інформацію не підтвердив. За його інформацією, дрон дістався місця призначення і наразі триває пожежа в цеху науково-виробничого підприємства “Томілінський електронний завод” у Люберцях.

“Операція ГУР, усе успішно, далі буде”, — прокоментував чиновник профільного міністерства ситуацію.

Атаку на стратегічне підмосковне підприємство підтвердив Андрій Юсов, голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у коментарі 24 каналу.

“Чия це операція і чим, ми не коментуємо. Але так, такий факт підтверджується і, відповідно, в черговий раз офіційна інформація російської влади про те, що щось збито і не долетіло, є брехливою”, — сказав Юсов.

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