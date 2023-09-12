Звільнення «вишок Бойка»: яке значення це має для України

Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, яке значення для України має звільнення «вишок Бойка» у Чорному морі, передає НСН. За його даними, окупанти залишилися без важливої інформації про ситуацію в даному регіоні.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, що повернення під контроль України “вишок Бойка” дозволить посилити охорону та оборону узбережжя Чорного моря. У коментарі “Суспільному” він відзначив, що операція ГУР МО стала можливою завдяки діяльності берегових ракетно-артилерійських військ, адже вони унеможливлюють появу російських військових кораблів біля платформ.

Плетенчук додав, що з цього об’єкта вже демонтували обладнання, яке допомагало російським військовим відстежувати надводну обстановку.

Це дозволяє нам залишити їх без відповідної інформації, вони не зможуть вчасно реагувати або щось планувати в нашій акваторії. Тому значення це має велике і для Одеської області в першу чергу, – пояснив він

Нагадаємо, після звільнення Зміїного між захисниками та окупантами за «вишки Бойка» велася постійна боротьба, втім, обидві сторони розуміли, що застосування зброї на газоконденсатних родовищах може мати потужні наслідки. Як наслідок, там відбувалися перемовини, погрози та провокації загальним маневруванням. Росіянам цей об’єкт був потрібен для розміщення там розвідувальної та радіолокаційної апаратури й протиповітряних засобів.

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