Жінки, які стали свідками самопідпалу українця у Кракові, заявили, що він вигукував гасла про боротьбу з корупцією, розчарування у власній країні і скаржився, що ні від кого не отримав допомоги за 10 років життя в Польщі.

Про це Громадському розповіла журналістка Gazeta Wyborcza у Кракові Анджеліка Пітонь, передає НСН.

У поліції кажуть, що себе підпалив 62-річний чоловік, який десять років живе у Польщі. Поки що правоохоронці офіційно не розголошують мотиви його дій.

Водночас свідки інциденту спростували заяву речника краківської поліції Пьотра Шпеха про те, що самопідпал був радикальним закликом до чоловіків з України, які проживають у Польщі, повернутися на батьківщину та воювати на фронті.

Пітонь припускає, що цьому українцю вже зробили операцію. Журналістка зазначає, що лікарі поки що вважають стан потерпілого критичним.

Водночас Міністерство закордонних справ України намагається встановити контакт із родиною чоловіка.

Українець підпалив себе у Кракові. Що відомо

Зранку 13 квітня біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення. У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що чоловіка в тяжкому стані доставили до лікарні. Його стан — критичний.

Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють зв’язок із його рідними. Як розповів пресофіцер Головного управління міської поліції Кракова Пьотр Шпех, чоловік спершу стояв у черзі до консульства. Відтак почав вигукувати гасла українською мовою, після чого підпалив себе легкозаймистою речовиною та втік.

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