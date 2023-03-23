“Не шукайте зради там, де її немає” – комбат “Купол” розповів, про що говорив в інтерв’ю WP

Колишній командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій Козел “Купол” прокоментував своє інтерв’ю The Washington Post, після якого його перевели на іншу посаду.

Про це він написав у Facebook.

Військовий зазначив: те, що потрапило у статтю, – це лише частина з того, що він сказав під час інтерв’ю. І в ній закладено не зовсім те, що він хотів донести до людей.

НСН публікує його допис повністю:

«Привіт дорогі друзі хотів написати декілька слів по ситуації, що склалася…

Не шукайте ворогів серед своїх – розколоті ми слабкі. У єдності наша сила і наша перемога.

Не так страшна відверта брехня, як напівправда. Особливо, грамотно скомпонована. От ніби і твої слова, думки. Але зліплені так до купи, що від контексту трішки не по собі)) . Щось схоже трапилося і зі мною.

Знаєте, я не актор, не літератор. Я – офіцер. Моя справа – боронити рідну землю. Втім, інколи доводиться давати інтерв`ю, щось коментувати, пояснювати. Бо я як ніхто інший розумію, що крім бойового, є ще інформаційний фронт і він не менш важливий під час війни. І тим більше прикро, що здавалося б журналісти, з якими, як я думав, ми робимо одну справу, інтерпретують мої думки по своєму.

Але давайте все поясню. Недавно я дав інтерв’ю в WP – шановане видання. Говорив щиро, довго, як умів. Розповів і забув – на фронті є більш важливі справи. Але коли зчинився галас, передивився кінцевий результат – і сам був вражений, наскільки все якось не так)).. (вірю що це просто від незнання, а не спеціально) пошматували мою розповідь.

Те, що потрапило на шпальти видання– це лише частина того, що я говорив. І не зовсім те, що я хотів донести до людей. Наприклад, кудись зникла моя важлива теза про те, що бригади десантно штурмових військ (ДШВ), які є скелетом фронту, взагалі не виводились на відновлення (а вони цього давно потребують)…

Зрозумійте мене правильно – моя критика – це не бажання втоптати в бруд українську армію. Навпаки – це бажання змінити її на краще, вдосконалити, щоб якнайшвидше і найефективніше наблизити нашу перемогу.

Треба зважити й на те, що був дійсно тяжкий період дуже важких боїв. І трішки , дозволив собі зайві емоції. Можливо зайві, можливо, загострені, можливо, десь перебільшені. Втім, мене можна зрозуміти – реальність, в якій я живу і проблема до якої хотів привернути увагу – надважлива.

Так, емоції мене переповняли і я не стримався. Бо ще раз повторюю усім хейтерам – я не актор і не політик, не вмію грати на публіку і перед камерами. Кажу те, що думаю. І підкреслю- це моя особиста і суб’єктивна думка. Моє бачення. А не офіційна позиція військового керівництва ДШВ. Втім, наразі я з ним спілкуюся. Є конструктивний діалог і розуміння того, що потрібно змінити, щоб втрат було менше, а успіхів – більше.

І наостанок. Не шукайте зради там, де її немає. Не маніпулюйте на моїх емоціях і вирваних з контексту виловлюваннях. Бо якщо ми, українці, ворогуватимемо між собою, то станемо слабшими і вразливішими перед рашистами. Хіба ми цього хочемо?

Дякую всім за підтримку… Обнімаю Ваш Купол))

Разом до перемоги, Україна понад усе!!!».

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