Комбата 46 бригади з позивним «Купол» понижують в посаді після критичного інтерв’ю щодо рівня підготовки мобілізованих, яке він дав виданню The Washington Post. У відповідь на це він написав рапорт на звільнення, передає НСН.

Видання The Washington Post 13 березня оприлюднило матеріал, у якому згадало про проблеми ЗСУ. Журналісти кажуть, що раніше якість ЗСУ вважалася суттєвою перевагою над росією, але зараз вона погіршилася через втрати, пише Громадське.

Видання також поспілкувалося з командиром батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади з позивним «Купол», підрозділ якого взимку відійшов від Соледара. Командир сказав, що сотні українських солдатів просто залишили свої позиції — попри те, що «вагнерівці» просувалися вперед. Така ситуація відбувалася через те, що в бою було багато нещодавно мобілізованих недосвідчених солдатів.

За словами «Купола», за рік війни з 500 солдатів його батальйону загинули приблизно 100, ще 400 — зазнали поранень. Це призвело до повної зміни складу. За словами командира, він був єдиним військовим професіоналом у батальйоні, стикався з труднощами через управління підрозділом, який складається з недосвідчених бійців.

Після цього командувач ДШВ ЗСУ генерал-майор Максим Миргородський вирішив понизити «Купола», перевівши його на посаду заступника командира батальйону навчального центру.

У Десантно-штурмових військах заявили, що командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій «Купол» не мав дозволу на спілкування з журналістами. У ДШВ назвали озвучені «Куполом» втрати завищеними і підтвердили, що комбата призначать на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ, пише УП.

За словами речника ДШВ Валентина Шевченка, «за фактом поширення в інтерв’ю недостовірної інформації» у ДШВ провели службову перевірку.

Військові встановили, що офіцер ДШВ порушив низку керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.

Зокрема, статус обмеженого доступу має інформація про втрати під час боїв, яку озвучив «Купол» в інтерв’ю The Washington Post. Шевченко також заявив, що офіцер назвав «суттєво завищену» статистику втрат.

За словами речника ДШВ, відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром. Шевченко запевняє, що «Купол» такого дозволу не отримував.

Крім того, у ДШВ наголосили, що 100% їхніх військовослужбовців, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин. Підготовка військових відбувається як в навчальних центрах ДШВ, так і за кордоном.

Шевченко додав, що серед підлеглих «Купола» були військові, які пройшли курс підготовки у Великій Британії. Іноземні інструктори відзначали належну підготовку та мотивацію українських десантників, наголосив речник ДШВ.

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