Що буде після удару України по Кремлю – сценарії розвитку війни, які вивчала розвідка США

Розвідувальне управління Міністерства оборони США описало гіпотетичні і малоймовірні сценарії розвитку війни в Україні, так звані «wild card», яких є чотири версії, передає НСН.

Напочатку квітня 2023 року в мережу потрапила частина секретних документів Пентагону, яке отримало видання The New York Times. В них на папері розіграні непередбачувані обставини розвитку російсько-української війни. Такий прогноз є нормальною практикою, адже він допомагає підготовутися навіть до таких подій, що схожі на кіно.

Ці сценарії включають військовий удар ЗСУ по Кремлю, усунення керівництва країни-агресорки Збройними силами Росії, смерть Володимира Зеленського та смерть Володимира Путіна.

Документ позначено як «RELIDO», що свідчить про те, що рішення про оприлюднення інформації — наприклад, іноземним партнерам — приймається певними високопосадовцями. Він датований 24 лютого та позначений позначкою «ONE YEAR», що свідчить про те, що аналіз проводився через рік від початку вторгнення.

У документі йдеться про те, що війна, ймовірно, залишиться затяжною. Але в ньому описано, як кожен сценарій «дикої карти» потенційно може призвести:

до ескалації в Україні;

припинення конфлікту шляхом переговорів;

не матиме суттєвого впливу на траєкторію війни

Сценарний документ є досить типовим для спецслужбам. Він розроблений, щоб допомогти військовим офіцерам, політикам або законодавцям думати про можливі результати великих подій, коли вони оцінюють свої варіанти.

Один із чотирьох гіпотетичних сценаріїв показує, що може статися, якщо Україна вдарить по Кремлю. Виявлено широкий діапазон потенційних наслідків. Подія може призвести до ескалації, і Путін відповість на громадський резонанс, розпочавши повномасштабну військову мобілізацію та розглянувши можливість використання тактичної ядерної зброї. Або громадські страхи можуть змусити його домовитися про врегулювання війни.

«Адміністрація Байдена була особливо стурбована можливим ударом по Москві з боку України, оскільки це могло б спричинити різку ескалацію з боку Росії. Небезпека такої атаки з боку України є однією з причин, чому Сполучені Штати не бажають надавати Києву ракети більшої дальності», зазначають автори статті на NYT.

Деякі аналізи, проведені розвідувальними службами, дають оцінки найімовірнішого результату певної події, але документ уайлд-кард цього не робить. Він описує різні можливі сценарії без оцінки того, що може бути найбільш імовірним.

Американські чиновники відмовилися сказати, чи справжній документ, але вони не заперечували його автентичність. Він схожий на інші, створені об’єднаним персоналом Пентагону, які офіційні особи визнали справжніми. Офіційні особи США також попередили, що витік документів датований і в багатьох випадках не відповідає поточним оцінкам різних спецслужб.

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