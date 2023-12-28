США непомітно змінюють стратегію підтримки України — Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена змінює стратегію підтримки України щодо повної перемоги над країною-агресором РФ. Ведуться обговорення з європейськими партнерами щодо покращення позицій Києва у можливих майбутніх переговорах з Москвою.

Про це пише Politico, повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

В публікації вказується, такі зміни стратегії Вашингтона по підтримці України зосереджені на можливий перехід до більш оборонної позиції. Це відбувається у зв’язку з тип, що допомога нашій країні з боку Штатів та Європи “зараз під серйозною загрозою”.

Зазначається, що Білий дім і Пентагон публічно наполягають на відсутності офіційних змін у політиці адміністрації Байдена по підтримці наміру України повністю витіснити російських загарбників та звільнити окуповані території.

Водночас джерела видання в адміністрації Байдена та європейський дипломат розповіли, що у розмовах з українською стороною американські та європейські офіційні особи зараз обговорюють можливість замість проведення контрнаступу ЗСУ сконцентруватися на зміцненні оборонної позиції проти російських загарбників на сході країни.

“Ці зусилля також включали зміцнення систем протиповітряної оборони та будівництво укріплень, загороджень із колючого дроту, протитанкових перешкод і ровів уздовж північного кордону України з Білоруссю”, йдеться у статті.

Також Вашингтон зосереджений на швидкому відродженні оборонної промисловості для постачання вкрай необхідної зброї.

Представник адміністрації сказав Politico цього тижня, що більша частина цього стратегічного переходу до оборони спрямована на зміцнення позиції України в будь-яких майбутніх переговорах.

“Це була наша теорія у цій справі – єдиний спосіб, яким ця війна закінчиться, це переговори. Ми хочемо, щоб Україна мала найсильнішу позицію, коли це станеться”, зауважив американський чиновник.

Водночас він наголосив, що жодних переговорів поки не планується, а українські війська досі ведуть наступ на місцях і продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці.

Допомога США для України

Нагадаємо, у Конгресі США не змогли схвалити запит Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

22 грудня президент США Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 мільярдів доларів. У ньому вказується також допомога для України, а саме виділення 300 млн доларів.

У середу ввечері, 27 грудня, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Штати надали Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.

Питання переговорів України з РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни проводили кілька раундів переговорів, але потім їх було поставлено “на паузу”. Минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів РФ має:

повністю залишити територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для суду.

Нещодавно іноземні ЗМІ повідомили, що російський диктатор Путін передав дипломатичними каналами, що нібито готовий заморозити війну в Україні.

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