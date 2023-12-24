Путін не зацікавлений у перемир’ї з Україною та намагається зірвати військову допомогу, – ISW

Хоча президент Росії Володимир Путін повідомляє про начебто зацікавленість у припиненні вогню, така риторика відповідає інтересам РФ та спрямована на те, щоб зірвати військову допомогу Заходу Україні.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує НСН.

Раніше видання The New York Times із посиланням на колишніх і чинних російських, американських та міжнародних чиновників повідомило, що російський диктатор принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в загарбницькій війні проти України, яке передбачатиме замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення.

Проте аналітики ISW зазначають, що Путін подає сигнали про бажання “заморозити” війну, щоб відволікти Захід від надання Україні зброї.

“Час, коли Путін повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, більше відповідає постійним зусиллям Росії відкласти та перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості у припиненні війни, крім повної перемоги Росії”, вважають аналітики.

ISW спостерігав подібні зусилля Кремля, щоб ввести в оману західних політиків і змусити Україну вести переговори з Росією взимку 2022-2023 років.

Це робиться для того, щоб фактично перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори замість того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння перед її весняно-літнім контрнаступом.

Кремль, ймовірно, використовує приховані канали для досягнення такого ефекту на тлі дебатів щодо надання подальшої військової допомоги Україні.

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