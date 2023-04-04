Завдяки швидкому розвитку інтернет-технологій та штучного інтелекту з’явилась нова професія – «інженер підказок».

Як пише Bloomberg, айтішники цього профілю заробляють до $335 000 на рік навіть без технічної освіти. Про це НСН дізнався на сайті dev.ua.

Інженери підказок (або «шептуни») – це фахівці зі штучного інтелекту, які відповідають за розробку і вдосконалення алгоритмів рекомендацій, що використовуються в різних сервісах, таких як онлайн-магазини, соціальні мережі, музичні та відео-платформи тощо.

Потреба в так званих інженерах оперативного управління виникла завдяки розвитку та розповсюдженню технологій на основі штучного інтелекту на кшталт ChatGPT. Простими словами, це люди, які створюють для нейромереж текстові підказки та перевіряють, як вони працюють.

Так, «оперативного інженера та бібліотекаря» наразі шукає американська компанія з безпеки та досліджень у сфері ШІ Anthropic. Їй потрібна людина, яка створить базу високоякісних підказок або їхніх ланцюжків для того, щоби штучний інтелект міг виконувати різноманітні завдання. Проте це ще не все. Інженер повинен також створити посібник для користувачів, який навчить їх продуктивно працювати з тим чи іншим продуктом на основі ШІ.

В описі вакансії вказано, що кандидати, які вміють писати код або мають досвід роботи з великими мовними моделями, можуть мати перевагу. Проте роботодавець наголошує, що спробувати свої сили можна без технічної освіти. Платити такому фахівцю будуть $175–335 000 залежно від навичок та обсягів роботи.

Про необхідність підготовки оперативних інженерів раніше говорив і гендиректор OpenAI та розробник ChatGPT Сем Альтман. Він зазначав, що вміння написати правильну та дієву підказку для чат-бота скоро буде надзвичайно цінним. Але хоча зараз попит у таких фахівцях швидко зростає, деякі дослідники не бачать для цієї професії запаморочливих перспектив у майбутньому.

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