Більшість українців у Польщі мають вищу освіту. При цьому ті вимушені переселенці з України, які знають польську мову, також можуть працювати за фахом.

Вчителі з категорією можуть заробляти до 68,3 тис. грн на місяць, менеджери – 102,5 тис. грн, розповів Марцін Колодзейчик, директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційна платформа ЕWL, передає НСН з посиланням на “Обозреватель“.

Вчителі, які не мають категорій, заробляють у Польщі – 3,5 – 5,5 тис. злотих (29,9-42,7 тис. грн). Вчителі з категоріями – 6-8 тис. злотих (51,3-68) ,3 тис. грн). Зараз у Польщі не вистачає лікарів, медсестер, психологів, вчителів.

Зарплата у менеджерів залежить від напряму роботи компаній. За місяць можна заробити 8-12 тис. злотих (68,3-102,5 тис. грн). В IT сфері зарплата молодших спеціалістів становить – 15-20 тис. злотих (128-171 тис. грн) на місяць. Фахівці вищої категорії заробляють 60–70 тис. злотих на місяць (512–598 тис. грн).

“Зазвичай польські роботодавці не вимагають підтвердження диплома, якщо цього не вимагає законодавство. Якщо громадянин України претендує, наприклад, на менеджерську посаду, то у нього не вимагатимуть підтвердження професії у Польщі”, пояснює експерт.

Найбільш поширені вакансії – на підприємствах харчової та переробної промисловості, у логістиці (робота на складах з комплектування товарів та замовлень), підприємствах автомобільної галузі тощо. Зарплата на таких вакансії складає – 3,5-5 тис. злотих. (29,9–42,7 тис. грн).

Більшість біженців, у тому числі з вищою освітою, працевлаштовувалися у сфері послуг, готелях, торгівлі та сфері громадського харчування, промисловому виробництві, логістичній галузі. За місяць зарплата на вакансіях у цих галузях становить – 3,5-5 тис. злотих (29,9-42,7 тис. грн).

Ще новини України та світу: