ChatGPT тепер доступний в Україні. Що вміє чат-бот

ChatGPT, розроблений компанією OpenAI, який дає разюче схожі на людські відповіді на запити користувачів, тепер доступний в Україні.

Як передає НСН, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT», йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди.

«Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян», додав міністр.

Що таке ChatGPT

Це система чат-ботів на основі штучного інтелекту, яка використовує обробку природної мови (NLP) для генерації діалогів.

“Розумний” чат-бот дає можливість користувачам ставити запитання або розповідати історії, а він відповідатиме на них релевантними, природними відповідями й темами. Інтерфейс імітує людську розмову, створюючи природну взаємодію з ботом.

Його відповіді дуже схожі на людську мову, оскільки чат-бот був навчений на величезній кількості даних, написаних людьми.

Але теоретично до нього можна додати будь-яку інформацію.

У чату немає свідомості, жодна його версія не має розуму. Це всього-на-всього гарна технологія. По факту це модель, яка вміє передбачати наступне слово чи фразу “співрозмовника”.

Чат-бот також може писати електронні листи, вигадувати розповіді та складати звіти.

Розробляти прості програми, тобто писати код. Тим не менш, його код поки що не завжди можна використовувати одразу, оскільки він вимагає доопрацювання.

Може шукати картинки з детальним описом. Самостійно малювати, створювати музику, генерувати відео та інше.

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