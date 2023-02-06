Де дізнатися про перевищення рівня радіації – в Україні запустили чат-бот

В Україні запрацював чат-бот Radiation and Smog Alarm, який автоматично інформуватиме про перевищення рівня радіації та небезпечне забруднення повітря, зокрема хімічну загрозу.

Про це повідомляє “Чисте повітря для України”, передає НСН.

Це перший чат-бот в Україні з оповіщенням про радіацію, які надходитимуть усім, хто підписаний хоча б на одну станцію в області, при небезпечному середньому рівні більше за 30мкР/год за останні 10 хвилин.

“Алгоритм розрахунку умови оповіщення про забруднення максимально включає усі змінні для кожного користувача параметри: наскільки близько розташовані до нього станції вимірювання, чи вони працюють, чи відключені, чи це нове обладнання, яке показує цілий перелік забруднюючих речовин, чи вимірює лише пил”, пояснює засновник і куратор мережі громадського моніторингу EcoCity Олексій Трелевський.

Алгоритм оповіщення розрахований на основі Українського індексу якості повітря.

Щоб отримувати сповіщення, підписатися можна як на дані однієї станції моніторингу поруч, так і на декілька. Можна перевірити інформацію по цілому місту.

Розробники запрошують протестувати чат-бот.

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