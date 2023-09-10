Українець розповів, скільки коштує життя в Норвегії (відео)

Українець розповів, скільки коштує життя в Норвегії. Чоловік переїхав туди задовго до повномасштабної війни.

Блогер John Norway у своєму відео розповів про заробітки та витрати у Норвегії, передає НСН.

Чоловік мешкає у країні з дружиною, яка поки не працює, бо доглядає за дитиною.

Блогер розповідає, чи можна прожити у Норвегії, якщо працює лише хтось один у сім’ї і ділиться своїми доходами та витратами.

Чоловік каже, що українці, яких він знає, заробляють приблизно 28000-30000 крон на місяць, це близько 2,5 тисяч євро.

За словами John Norway, найбільші витрати складає плата за житло.

Для його родини з трьох осіб – це 10000 крон за помешкання площею 87 м кв. плюс близько 2000 крон – плата за електроенергію.

На харчування йде близько 10000 крон.

Велика стаття витрат – автомобіль. Адже платити потрібно не лише за пальне та щомісячну страховку, яка складає 700-1200 крон (близько 90 євро), а ще й за користування дорогами.

На думку блогера, ті, хто не мають авто, можуть економити до 3000 крон (270 євро) щомісяця.

Також чоловік додав витрати на одяг та медицину і вийшло, що зарплати одного працюючого повністю вистачає на те, щоб покрити витрати родини з трьох осіб.

А якщо працюють двоє, коли дитина вже йде до школи, одну із зарплат можна відкладати, або купити, наприклад, машину в кредит.

Подробиці дивіться у відео.

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