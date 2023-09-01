Українці в Канаді, які стали біженцями в цій країні, своєю поведінкою шокують місцевих мешканців. Деякі прояви нашого менталітету канадійці вважають неймовірною дикістю.

Про це у своєму відео розповів блогер Канадський Марк, передає НСН.

Автор ролика – Маркіян – родом зі Львова, але 18 років тому емігрував з сім’єю в Канаду. Нині хлопець проживає в Едмонтоні і розповідає про життя в Канаді.

Я розповідаю про життя в Канаді. Як воно є. Бо нема ідеальних країн у світі. І Канада – точно не ідеальна держава, і для багатьох людей це не та держава, в якій варто залишатися, відмічає Маркіян.

Блогер наголошує, що він дуже любить Україну, хоч і вже давно мешкає за кордоном. Йому не просто було влитися в середовище канадського життя. Але зараз він спостерігає зміну ставлення канадців до приїжджих українців.

Чому стільки канадців в шоці від українців, від українського менталітету? Канадці по суті – це емігранти, які приїхали чи з Європи, чи з Азії, а дехто і з США. Тому багато хто почав одразу допомагати українцям, каже Маркіян.

Беруть, а потім перепродають

Марк, зокрема, зауважив, що українці часто дивляться на речі, які їм віддають місцеві, як на сміття. Канадців це дивує, адже, вони ставляться до українців, як до тих, в чий дім прийшла велика біда і щиро віддають, вважаючи, що українці цього дійсно потребують.

Але наші люди кажуть – нам не треба такий одяг, нам треба фірмовий одяг, бренди, відмічає він.

З іншого боку, українці беруть усе і не відмовляються, навіть, якщо не мають в цих речах гострої потреби. Тож в Канаді помічають, що ці речі можуть з’явитися на майданчиках для продажу.

Блогер пояснює таку поведінку співвітчизників, як людей, які звикли виживати, але попереджає, щоб українці були певні – в Канаді це помічають і можуть сказати вам про це, коли ви не очікуєте.

“Обчищають” FoodBank

В Канаді існують FoodBank – місця, де бездомні та ті, хто «не має ні копійки» можуть взяти консерви, фрукти, інші продукти.

Канадійці дивуються, як працюючі люди, або ті, хто має IPhone приходять туди за продуктами. А саме так часто чинять українці, які «чистять, чистять, чистять» FoodBanks.

Тут навіть почали застерігати про можливе закриття.

Марк звертає увагу, що через такі дії без підтримки харчами можуть залишитися дійсно знедолені.

Люблять хвалитися коштовними речами

Також за океаном дивуються хизуванням деякими українцями дорогими смартфонами та авто. Адже, в Канаді, каже українець, – кожен, хто не лінивий, може жити, як багаті люди в Україні.

Та все ж блогер висловлює надію, що українці, поживши трохи в цій країні, призвичаються до життя в Канаді і зрозуміють що до чого.

Детальніше про життя українців у Канаді блогер розповів у відео:

Нагадуємо, Канада одна з країн, яка найактивніше допомагає українцям.

Ще на початку березня 2022 року, через тиждень після початку повномасштабного вторгнення росії, уряд Канади оголосив про запровадження програми Канадсько-Українського дозволу на екстрений виїзд (CUAET). За даними Blacklock’s Reporter загалом 1,1 млн. українців подали заявки на отримання візи CUAET станом на червень 2023 року. Майже 150 тисяч українців вже переїхали в Канаду, скориставшись можливостями програми CUAET, інші заявники можуть переїхати до кінця березня 2024 року.

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