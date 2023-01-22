Російськомовні чоловіки напали на українок у Німеччині – що відомо

У Німеччині троє російськомовних чоловіків напали на українок. Напад стався посеред дня в багатолюдному берлінському метрополітені.

Про це повідомляє пресслужба поліції міста, передає НСН.

Інцидент стався у суботу, 21 січня, в центральному районі німецької столиці Берліні.

У метро двох громадянок України 24 і 25 років почали ображати троє чоловіків, які розмовляли російською мовою.

Напали на українок у метро

Згідно з попереднім розслідуванням та свідченнями очевидців, дівчата їхали у вагоні метро. Також у вагоні перебували троє чоловіків, які розмовляли між собою російською. Коли вони побачили українок, то почали їх ображати російською лайкою.

Коли жінки вийшли з вагона на станції Александерплац, один з чоловіків схопив молодшу українку за волосся і вдарив по голові. У конфлікт втрутилися свідки, після чого нападники втекли.

Постраждала дівчина поскаржилася на головний біль, але від допомоги медиків відмовилася.

Поліція розслідує правопорушення за підозрою у заподіянні образи та тілесних ушкоджень.

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