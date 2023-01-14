Про які штрафи варто знати біженцям у Німеччині

Штраф до 1000 євро та в’язниця. За що у Німеччині можуть суворо покарати – варто знати українським біженцям

У Німеччині любителям вуличної зйомки загрожує кримінальне покарання. Про які знімки йдеться розповідає НСН з посиланням на Телеграм Германия/Украина/Беженцы

За фотографування людей у безпорадному стані можна отримати штраф чи термін у в’язниці.

Заборона фотографування стосується постраждалих на місці ДТП або іншого інциденту. Йдеться про захист особистої сфери людей у безпорадному стані.

Любителів фотографувати на місці події називають гафферами. 2021 року в Німеччині для них збільшили кримінальне покарання – до 2 років позбавлення волі. Адміністративні штрафи можуть становити від 20 до 1000 євро.

Штраф до 1000 євро та в’язниця – що треба знати біженцям у Німеччині

Проти любителів фотографувати місця НП придумали “захист”. На машинах швидкої допомоги розміщують великі QR-коди, які розпізнає камера мобільного телефону. Тоді на екрані того, хто знімає з’являється напис “Підглядання вбиває”. Також місця події огороджують надувними щитами, на яких нанесено нагадування про заборону зйомки.

При цьому поліцейські, які помітять водіїв, які роблять фото чи відео ДТП і постраждалих, випишуть штраф, оскільки папараці часто заважають роботі рятувальників, медиків та інших служб.

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