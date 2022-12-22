В Німеччині збільшать виплати українським біженцям: яку суму платитимуть

З 1 січня в Німеччині збільшать виплати українцям, які мають тимчасовий колективний захист, передає НСН.

Через інфляцію з 2023 року в Німеччині підвищують ставку допомоги з безробіття для місцевих жителів. Розмір виплат збільшать і українцям, які мають тимчасовий колективний захист. зокрема, зросте розмір виплат для самотніх дорослих чи батьків-одинаків – з 449 до 502 євро.

В Німеччині збільшать виплати українським біженцям

Також збільшиться розмір виплат і для інших категорій населення. А саме:

Повнолітні – 451 євро (зараз 404 євро);

Діти 14-17 років – 420 євро (зараз 376 євро);

Діти 6-13 років – 348 євро (зараз 311 євро);

Діти віком до 5 років включно – 318 євро (зараз 285 євро).

Для отримання підвищених виплат не потрібно подавати нову заяву на допомогу. Підвищення виплат відбудеться автоматично.

Джерело

Як українським біженцям повернутися до країни тимчасового захисту – що треба знати