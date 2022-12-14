Виплати для ВПО – в які числа має приходити допомога, куди звертатися в разі затримки

Допомога переселенцям від держами нараховується тричі на місяць. В які числа мають надходити виплати для ВПО і куди звертатися, коли є затримки

Виплати внутрішнім переселенцям нараховуються три рази на місяць, а саму виплату можна отримати один раз на місяць.

Такі роз’яснення оприлюднило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомляє НСН

Йдеться про щомісячну держдопомогу на проживання ВПО в розмірі: 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей, та 2 тис. грн – для усіх інших.

“Виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3, 12 та 23 числа. Натомість раз на місяць відбувається виплата”, – наголосили в міністерстві.

Виплати для ВПО можна отримати один раз на місяць

У відомстві зазначили, що коли є затримки із виплатами і кошти не надходять більш ніж місяць, – це може бути пов’язано з технічними проблемами.

У такому разі громадяни повинні звернутися до органу соціального захисту за місцем свого фактичного перебування.

Там можна буде з’ясувати причину затримки.

У міністерстві уточнили: органи соцзахисту зобов’язані прийняти українців, які через війну були змушені залишити свої домівки, незалежно від того, де вони зареєстровані.

Як зазначила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, ключові проблеми переселенців – це гроші та житло. Тому Мінреінтеграції співпрацює з міжнародними гуманітарними організаціями, щоб фінансова допомога для ВПО була більш значною.

Джерело: Мінреінтеграції

Грошова допомога українцям — які виплати можуть отримати переселенці