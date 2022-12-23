Нові штрафи на сотні злотих у Польщі – про що треба знати українським біженцям

У Польщі запроваджують нові штрафи на сотні злотих. За що будуть штрафувати і про що треба знати українцям

У Польщі починаються масові перевірки житла, чи користуються мешканці радіоприймачами та телевізорами. У соцмережах українці пишуть, що інспектори вже приходили.

За незареєстровані пристрої у 2023 році штрафуватимуть на сотні злотих. Про це розповідає блогер Денис Галандзовський, передає НСН

Що треба знати про користування приймачами радіо і телевізорами

Закон про абонплату у Польщі діє із 2005 року – існує обов’язок сплачувати регулярні внески за користування аналоговим радіо та телебаченням. Із 2013 року співробітники Poczta Polska мають право проводити перевірки і реєструвати радіо- та телевізійні приймачі.

За новою постановою Національної ради з телерадіомовлення, з 2023 року тарифи збільшать до 8,7 злотих на місяць за користування радіоприймачами і до 27,3 злотих – за користування телевізорами від антен.

За незареєстровані радіоприймачі власників штрафуватимуть на 261 злотий (2200 гривень), а за телевізор, який може працювати від антени – 819 злотих (6920 гривень).

Про що треба знати українцям у Польщі

Працівник, який проводить перевірку, складає акт про кількість незареєстрованих приймачів і визначає плату. Штраф у 30 разів перевищує розмір абонплати за місяць на дату перевірки, пояснює видання wirtualnemedia.pl.

Лише за перші 3 місяці 2022 року у Польщі виписали майже 8 тисяч штрафів за несплату внесків за користування незареєстрованими приймачами.

Втім, згідно законодавства, від абонплати звільняються цифрові пристрої, які не передбачають миттєвий прийом радіосигналу. Люди, які дивяться телевізор чи слухають радіо за допомогою комп’ютера, мобільного телефону, планшета, не зобов’язані платити за радіо- та телевізійну ліцензію.

Про які ще штрафи у Польщі варто знати українцям

Найбільше штрафів у Польщі можуть стягувати із порушників правил дорожнього руху. Суми суттєві.

Наприклад, люди, які розмовляють по телефону на пішохідному переході, заплатять штраф 300 злотих (2500 гривень). За перехід дороги в темний час доби без світловідбивного елемента – 100 злотих.

Перебігати колію після опускання шлагбаума заборонено. За це штрафують на 2000 злотих (16870 гривень).

Водії можуть бути оштрафовані на такі суми:

не пропустив пішохода на переході – 1500 злотих (12650 гривень);

обгін – 1000 злотих;

розмова по телефону за кермом – 500 злотих;

прогрівання двигуна – 100 злотих;

брудне лобове скло – 500 злотих;

неправильне паркування – 100-1000 злотих;

керування у нетверезому стані до 0,5 проміле – до 5000 злотих;

перевищення швидкості – 50-2500 злотих.

Джерело

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