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Знову Росію атакували безпілотники. БпЛА були помічені на території Брянської та Московської областей

Журналіст
Росію атакували безпілотники
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Вночі 28 серпня Росію атакували невідомі безпілотники. Міноборони РФ заявило про збиття БпЛА у Московській та Брянській областях.

Про це повідомляє НСН із посиланням на міноборони РФ.

У російському відомстві зазначили, що один БпЛА знищили сили ППО у повітрі над територією Люберецького району Московської області.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що постраждалих і руйнувань немає.

Цікаво, що БпЛА збили за 5 кілометрів від Московського вертолітного заводу імені Михайла Міля в Люберцях.

“Два безпілотні літальні апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Брянської області”, додали у військовому відомстві РФ.

В аеропортах Внуково і Домодєдово затримано рейси. План Ковер оголошували у Внуково.

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