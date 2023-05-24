У Німеччині росіяни напали на українця: ображали, повалили на землю та били ногами (фото)

У Німеччині росіяни напали на українця – 61-річного колишнього добровольця АТО.

Учасники російського весілля накинулися з кулаками на українця через те, що він відібрав у них триколор. Молоді чоловіки повалили на землю українця, а коли очевидці викликали поліцію, втекли.

Про це пише Обозреватель, передає НСН.

Через війну поїхали до Німеччини

61-річний українець Сергій родом із Харкова, жив на північній Салтівці. Він розповідає, що коли російські танки намагалися прорватися до рідного міста, він усіх родичок жінок відправив до Німеччини. А за місяць йому вже виповнилося 60 років, і тоді він сам поїхав до них.

Сергій каже, що у 2014-15 роках сам був добровольцем, служив у 30-й мотострілецькій бригаді. Але тоді він був молодший, зараз уже сили та здоров’я не ті.

“У Німеччині до нас, українців, ставлення дуже хороше. Пам’ятаю, якось зачинилися двері в машині, ключів запасних немає, а всередині залишився собака. Викликали майстра, він прийшов за три хвилини і все зробив. Але в Німеччині така послуга, та ще у вихідний день, коштує пристойно. Однак майстер подивився на номери машини, перепитав чи ми з України. Й відмовився від оплати, сказав, що це його подарунок нам. Ось такі тут німці”, каже Сергій.

За рік життя в Одельбурзі українцю не доводилося конфліктувати із росіянами. Але 23 травня він не витримав.

У відповідь почув російський мат

Українець згадує, що він їхав у машині із донькою.

“Вона каже, подивися, ззаду їдуть росіяни зі своїм прапором. Глянув, а вони із заднього вікна виставили свій прапор, їдуть і розмахують ним. Потім сусіди розповідали, що їхали автобусом і теж спостерігали цей весільний кортеж, росіяни сигналили, махали прапором. Німців це дратує, вони так не поводяться”, розповідає Сергій.

Чоловік не витримав, зупинив авто, вийшов і попросив пасажирів у тому автомобілі прибрати свій прапор. У відповідь почув російський мат.

“Тоді я вже не стримався, схопив цей прапор, древко поламав, стою з прапором і навіть не знаю, куди його діти. Тут з машини вискакують троє міцних молодих хлопців, з другої машини ще троє, вибігли їхні жінки. Мат, образи, стали мене штовхати, повалили на дорогу, штовхали”, згадує українець.

Донька намагалася допомогти. Але росіяни не давали змоги знімати, вибивали телефон, не давали викликати поліцію, щоб усе це припинити. Однак таки вдалося додзвонитися до поліції, тоді російське весілля зібралося й поїхало. За кілька хвилин з’явився патруль.

Фото автомобілів і нападників все-таки зробити вдалося.

“Коли поліцейський мене запитав, навіщо я вирвав російський прапор, я йому пояснив, що в Україні росіяни під цим прапором вбивають українців, дітей, мирних людей. Росія – країна агресор. Поліцейський зі мною погодився”, каже постраждалий.

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