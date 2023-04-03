Диверсант ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков) зі своїми посіпаками створюють “клуб розлючених патріотів”, які збираються боротись із впливом “Вагнера” та не допустити підписання нових “Мінських угод”.

Як передає НСН, про це заявив Гіркін на своєму ютуб-каналі у неділю, 2 квітня.

Група радикально налаштованих російських “політиків” і донецьких сепаратистів утворила так званий “клуб розлючених патріотів”, який декларує намір об’єднати всі “історично російські” землі та заявляє про неприпустимість підписання будь-якого гіпотетичного аналогу “Мінських угод”. Припускають, що цю партію “яструбів” на противагу зростаючому впливу ПВК “Вагнера” непублічно спонсорує й прикриває впливовий представник кремлівської “еліти”.

У своєму маніфесті Гіркін не підбираючи слів констатував, що справи в окупантів на фронті кепські.

“Ми створюємо “клуб розсерджених патріотів”… На жаль, ситуація на фронті, яку засоби масової інформації всіляко лакують, вкрай негативно впливає на обстановку по всій країні. Не побоюся цього сказати, що ми рухаємося до воєнної поразки… Ми влізли в тривалу затяжну війну, до якої наша економіка виявилася абсолютно не готовою. До неї виявилася не готовою і армія, і політична система”, каже він.

Крім Гіркіна у так званому “клубі” є й інші – колаборанти, зрадники і фанати “великої та могутньої Росії”. Це такі персонажі, як Павло Губарєв, Володимир Грубник, Віктор Алксніс, Максим Калашніков, Максим Клімов, Михайло Аксель, Євген Михайлов.

Нагадаємо, на самому початку російської військової агресії в Україні, 21 лютого 2014 року, Гіркін (який користується псевдонімом Стрєлков) разом із групою озброєних бойовиків прибув до Криму і, за його власним зізнанням, вони під дулом автоматів заганяли місцевих депутатів до зали, щоб ті голосували за проведення “референдуму” про відокремлення від України.

Після “референдуму” він залишив Крим, але вже в ніч на 12 квітня на чолі групи з понад півсотні озброєних бойовиків захопив адміністративні будівлі в Слов’янську Донецької області та від імені “ополченців Донбасу” заявив про створення “Донецької народної республіки”.

Навесні 2014 року так зване “народне ополчення Донбасу” взяло штурмом обласну адміністрацію, поставило на дах російський прапор і зажадало провести референдум про незалежність.

Донецький сепаратист Губарєв став “народним губернатором”, пише УП.

Володимир Грубник – скандальний ватажок підтримуваного росією сепаратистського руху в Одесі, інформує СтопКор. Він був заарештований як лідер диверсійної групи у 2015 році, але згодом його видали в рф під час обміну полоненими у грудні 2019 року.

Віктор Алксніс (також відомий як “Чорний полковник”) – колишній полковник радянських ВПС і колишній депутат Держдуми. У 2018 році був обраний співголовою загальноросійського руху “Національно-патріотичні сили росії”.

Максим Калашников – письменник і політичний активіст. Він є ведучим онлайн-платформи “ROI TV”, на якій Гіркін часто виступає разом з різними конспірологами, монархістами, радикалами та маргінальними політичними групами.

Максим Клімов – капітан 3-го рангу у відставці. Він часто з’являється в якості гостя у відеороликах Ігоря Гіркіна і згадується як “військовий експерт” у різних російських ЗМІ. Клімов переважно висвітлює військово-морську тематику.

Михайло Аксель – один з лідерів націонал-більшовицького (фашистсько-комуністичного) руху в Москві. У 2015 році він активно підтримував сепаратистів на Донбасі гуманітарною допомогою.

Євген Михайлов – колишній помічник керівника адміністрації президента росії до 2012 року. Ексгубернатор Псковської області до 2004 року і депутат Державної думи у 1993-1996 роках. Михайлов часто з’являється в якості гостя на відео Гіркіна.

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