Про нову стратегію окупантів та куди Росія може перекинути резерви, розповів генерал Маломуж

Український генерал розповів про нову стратегію окупантів і чи зможе Росія підготуватися до другої хвилі наступу та коли, передає НСН.

Український Інститут майбутнього повідомляв, що Росія може розпочати повторний наступ у першій половині березня, або травні-червні. Зазначалось, що ударне угруповання вже створене, а найбільш ймовірний напрямок – через Харківську, Сумську, Запорізьку області вздовж Дніпра.

Генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж в інтерв’ю ТСН.ua розповів, що Росія зараз дійсно готує черговий резерв з новомобілізованих.

“На даний момент у них нова стратегія – готувати великі резерви, готувати більш якісно, по 3-4 місяці, накопичувати техніку, озброєння, боєприпаси, авіацію для того, щоб посилити вогневі позиції, масоване застосування техніки, артилерії та новомобілізованих. І тому дійсно, оця друга хвиля (повторного наступу – ред.) може бути і до квітня, травня, червня. Тому що в залежності від підрозділу, різні терміни підготовки та направлення на фронт”, пояснив він.

За його словами, на сьогоднішній день у ворога не вистачає частин для наступу на Бахмут, Авдіївку, Вугледар, Сватово та Кремінну. Вони змушені, не провівши достатньої підготовки, кидати мобілізовані резерви. Але велику частину готують.

“Другий наступ, ми передбачаємо, якщо не буде активних просувань на Донбасі, вони у першу чергу кинуть сили на Донбас та Запорізьку область. Їм стратегічно треба закрити наш можливий коридор контрнаступу на півдні – а це Запорізька, Херсонська області та аж до Криму. І другий напрямок – виконати завдання по захопленню Донецької та Луганської областей”, розповів Маломуж.

Генерал армії також попередив про можливі провокації ворога на Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках. Однак він зазначив, що всі пересування військових на території Росії контролюються онлайн.

“Ми маємо потужну систему охорони на кордонах Харківської, Сумської, Чернігівської областей. З іншого боку є алгоритми дій – як ефективно протягом доби перекинути потужні резерви у разі необхідності. Не лише для оборонних заходів, а й для контрударів”, пояснив він.

Маломуж також наголосив, що Україна продовжує отримувати західне озброєння, зокрема танки, артилерійські установки, гармати, ракетні системи, самохідні установки.

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