Путін зробив антисемітську заяву про Зеленського – реакція МЗС України

Очільник країни-агресорки росії путін зробив антисемітську заяву про Зеленського. У Міністерстві закордонних справ України відреагували.

Путін пов’язав єврейське походження президента України Володимира Зеленського з героїзацією нацизму. У Міністерстві закордонних справ України закликали світ засудити антисемітські висловлювання російського диктатора.

Про це йдеться у дописі речника МЗС Олега Ніколенка у Фейсбуці, передає НСН.

«Хронічна фіксація путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт. Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою», зазначив дипломат.

Заява путіна

Путін заявив, що «Захід поставив на чолі України етнічного єврея», який буцімто «прикриває нацизм», пише пропагандистське інформагентство «РИА Новости»

Окрім того, російський лідер стверджує, що Зеленський нібито «прикриває тих, хто очолював Голокост в Україні».

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