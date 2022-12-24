Російський президент Путін ізольований від реальності, диктатор створив структуру влади, покликану передавати йому інформацію, яку він хоче почути, підживлюючи його прорахунки щодо війни в Україні.

Про це йдеться у статті в The Wall Street Journal, передає НСН.

Путіну щоранку доповідають про війну з вигаданими успіхами

Путін щоранку отримує письмовий звіт про так звану “спецоперацію” в Україні. Проте інформація у цьому документі ретельно вивіряється, щоб підкреслити успіхи російських військових і зменшити або взагалі замовчати їхні невдачі.

Джерела розповіли виданню, що найближче оточення Путіна підтримує в ньому переконаність у перемозі Росії, попри людські та економічні втрати.

Водночас низка американських чиновників сказала WSJ, що знайти в оточенні Путіна співрозмовників, які самі здатні адекватно сприймати реальність, стає дедалі важче.

Оновлення потрапляють на стіл Путіна зазвичай через кілька днів, тому вони часто є неактуальними.

“Військові командири підпорядковуються ФСБ, наступнику КДБ, яка редагує звіти для експертів у раді безпеки, а ті передають їх секретарю Миколі Патрушеву, головному “яструбу”, який допоміг переконати Путіна напасти на Україну. Саме він і передає звіти Путіну”, розповіло іноземне видання.

Путін ізольований інформаційно

За словами інсайдерів, Путін довго відмовлявся від користування інтернетом, побоюючись цифрового стеження. Тож це робить диктатора ще залежнішим від брифінгових документів, складених ідеологічно орієнтованими радниками.

У WSJ пишуть, що Путін все більше замикається у собі та звужує коло довірених осіб. За даними журналістів, президент РФ часто читав своїм соратникам лекції про своє бачення Росії.

Окрім цього, російські офіційні особи, проурядові журналісти та аналітики впродовж кількох місяців намагалися особисто донести до Путіна інформацію про провал його “спецоперації”. Вони вважають, що диктатору бракує чіткої картини воєнного конфлікту, що він загалом не розуміє реального стану подій як усередині країни, так і за її межами.

“У них залишилося відчуття, що він розмовляв сам із собою”, сказав російський політичний консультант після спілкування з представниками Кремля.

Путін віддає накази армії особисто

Зазначається, що Путін ніколи не служив в армії, проте його недовіра до власного командування штовхає його на те, щоб особисто віддавати накази Збройним силам.

За інформацією, отриманою виданням від нинішніх та колишніх офіційних осіб США та Європи, а також колишнього високопосадовця російської розвідки, Володимир Путін особисто телефонував російському командуванню на передову наприкінці вересня.

У публікації йдеться про те, що коли погано оснащені ЗС РФ були оточені в Лимані ЗСУ, російський президент віддав їм наказ не відступати та триматися твердо. В результаті 1 жовтня російським військам довелося поспіхом відступати, залишаючи техніку та склади з боєприпасами.

Джерело: WSJ

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