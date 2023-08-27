У росії офіційно підтвердили смерть пригожина та уткіна

У росії офіційно підтвердили смерть пригожина, а також командирів його ПВК.

Фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель засновника приватної військової компанії «Вагнер» євгена пригожина.

Про це повідомили у Слідчому комітеті російської федерації, передає НСН.

Там вказують, що завдяки експертизі вдалося встановити особи всіх 10 загиблих. Вони, мовляв, відповідають списку, заявленому у польотному листі.

Раніше «Росавіація» опублікувала список людей, які повинні були перебувати на борту. Йшлося про семеро пасажирів, серед яких були пригожин, уткін та інші їхні соратники. Також у літаку перебував екіпаж, який складався з трьох людей.

Смерть пригожина. Що відомо

23 серпня у Тверській області росії впав приватний літак. Попередньо, він належав власнику приватної військової компанії «Вагнер» євгену пригожину.

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій рф, літак Embraer Legacy впав поблизу села Куженкіно, що між Твер’ю та Великим Новгородом. На борту було 10 людей, із них 3 — члени екіпажу. Усі, хто перебував на борту, загинули.

Наближений до ПВК «Вагнер» Telegram-канал стверджує, що літак збила російська протиповітряна оборона. Місцеві жителі перед падінням літака нібито чули два вибухи, властиві ППО.

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