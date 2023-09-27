Японські вчені змогли перекласти мову півнів і курок – про що говорять птахи

Японським вченим вдалося перекласти мову півнів і курок за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише НСН з посиланням на New York Post.

Відкрила шлях до розробки нейромережевого інструменту система під назвою “Глибокий емоційний аналіз”. За її допомогою можна ідентифікувати емоції птахів, розпізнаючи звукові патерни.

Дослідники стверджують, що за допомогою технології аналізу вокалізації курки вони можуть розшифрувати шість різних емоційних станів, включаючи голод, страх, гнів, хвилювання задоволення та страждання з точністю до 80%.

Керував дослідницькою роботою професор Адріа Девід Чеок з Університету Токіо.

Для тестування задіяли близько 80 півнів та курок. Паралельно з інженерами над проектом працювали ветеринари та зоопсихологи.

«Якщо ми знатимемо, що відчувають тварини, ми зможемо створити для них набагато кращий світ», цитує видання професора Чеока.

Вчені кажуть, що кури є «дуже соціальними тваринами». Чеок і його команда планують створити безкоштовний додаток, щоб фермери могли використовувати цю технологію для спілкування зі своїми курчатами.

Дослідження з підтвердженням концепції, опубліковане в Research Square , детально описує висновки команди. Його ще належить переглянути, але статтю передано до Nature Scientific Reports.

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