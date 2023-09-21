Чому кіт облизує руки, а потім кусається – про що говорить ця ознака

Напевно, ви часто помічали, що кіт облизує руки, обличчя і навіть ноги свого господаря, а потім раптом починає кусатися. Багато хто замислюється, чому так відбувається.

Коли таку поведінку тварини точно не варто ігнорувати, розповість НСН з посиланням на УНІАН.

Часом питання про те, як зрозуміти що кішка любить свого господаря, здається дуже складним, адже поведінка тварин – та ще загадка.

Чому кішки лижуть руки, коли їх гладиш

Якщо ваш кіт ще зовсім малий, то такий прояв ніжності може говорити про те, що він вважає вас своїм надійним захистом, своїм “батьком” чи “матір’ю”. Якщо ж у вас вже дорослий вихованець, то ви можете порадіти. Так кіт показує, що він повністю вам довіряє і навіть готовий “піклуватися” про вас у відповідь.

Наприклад, лизанням рук вихованець може вас “мити”. Так тварина намагається допомогти вам стати чистіше, адже себе він “купає” саме так. Чому кішка лиже руки, коли її гладиш, а ви намагаєтеся її зупинити? Тварина просто не розуміє, чому ви відмовляєтеся від її ласки.

Чому кіт облизує, а потім кусає руки – декілька причин, які точно варто знати

Часом буває і так, що після “нападу” ніжності у тварини раптово прокидається агресія. Покусування можуть бути обережними, а можуть перетворитися на відвертий напад.

Досвідчені власники тварин, знають, чому кішки лижуть руки, а потім кусають. Вони можуть просто розігратися. Але є й інша причина.

Виявляється, якщо кішка раптом починає кусати вас, вона може намагатися “сказати” про свої емоції. Можливо, вихованець просто хоче грати і вже увійшов в “кураж”. Також кіт може показувати, що ви для нього настільки важлива і близька персона, що він намагається “викушувати” з вашої шкіри неіснуючих блішок.

Але якщо при покусуванні кішка відверто нервує та її “ігри” приносять вам біль – це тривожна ознака. Ймовірно, у вашого вихованця стрес. Подумайте, чи не переживає тварина якісь раптові зміни – новий корм, зміна наповнювача, переїзд або проблеми зі здоров’ям. Якщо ви розумієте, що у кішки точно є привід для стресу – зверніться до ветеринара і не ігноруйте ці сигнали.

Чому кіт лиже обличчя господареві, а потім починає кусатися

Аналогічна ситуація може траплятися і тоді, коли вихованець почав “цілувати” вас в щоку, а потім раптово вирішив залишити на ній сліди від зубів. Однак це не повинно вас дивувати, як і те, чому кішка облизує шию господаря.

Для початку варто зрозуміти, чому кішка лиже обличчя або шию. Так тварина проявляє до вас найбільшу любов. Вона вважає вас “за свого”. Одні коти думають, що ви для них, немов кошеня, якого потрібно “вмивати”. Інші ж просто показують, що готові підставити вам свою мордочку і обдарувати своєю котячою любов’ю.

Якщо ж кіт раптово починає кусатися, не поспішайте його сварити. Можливо, він просто намагається спровокувати вас на гру. Також є ймовірність того, що ви втомили тваринку, а тому вона просто хоче скоріше від вас звільнитися і втекти.

Якщо ж при цьому тварина невдоволено гарчить або навпаки жалібно нявкає, обов’язково огляньте її. Можливо, у неї щось болить. Не ігноруйте її кусання, обов’язково проконсультуйтеся з ветеринаром.

Точної відповіді на питання, чому кішка облизує людину, не дасть ніхто. Кожен випадок індивідуальний. Тому вивчайте звички свого вихованця і намагайтеся помітити, якщо його щось почне турбувати.

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