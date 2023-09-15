Чому кіт нявкає без причини: врятуйте домашнього улюбленця

Ваш кіт, як маленьке дитя, криком може намагатися сигналізувати вам про свої проблеми, потреби і бажання. Дуже часто навіть досвідчені власники котів не можуть зрозуміти, чому їхні улюбленці вдень і вночі без жодної причини блукають квартирою, нявкають, скаржаться і бігають, як божевільні.

Чому кіт нявкає без причини

Існує кілька причин тривожної поведінки тварини, деякі з яких досить серйозні і потребують спеціалізованої медичної допомоги для порятунку вихованця. Про це розповідає Уніан, передає НСН.

Коли кіт нявкає – що це означає

Часте нявкання може бути частиною ендемічної поведінки тварини. Наприклад:

Вихованець звик, що після того, як понявкає, отримає увагу господаря/господині.

Тварина таким чином просить, а іноді просто вимагає їжу.

Крім того, коти можуть попроситися в іншу кімнату або на вулицю.

Чому кіт нявкає вночі

Тварини можуть нявкати, щоб висловити смуток. Крик може також сигналізувати про стрес або самотність. Навіть незначні зміни в обстановці можуть викликати дискомфорт у тварин. Улюблені місця котів повинні бути завжди доступні, якщо тільки вони не заборонені.

Улюбленець банально може почуватися зле або відчувати якийсь біль. Крім того, з віком тварини починають гірше бачити, і відповідно їм стає важче орієнтуватися у просторі вночі, а це, звичайно ж, викликає дискомфорт.

Якщо часто ваша кішка жалібно нявкає ночами – це вже досить вагома причина, щоб звернути увагу на її стан здоров’я. В першу чергу, віднесіть тварину на огляд до ветеринара. Візит до фахівця краще не відкладати. Не забувайте, що коти, навіть найдоглянутіші, не застраховані від серйозних захворювань, у них теж можуть бути, зокрема, застуди, проблеми з нирками і навіть рак.

Зверніть увагу на те, що найчастіше нестерилізована молода кішка бігає по дому і нявкає у так званий “шлюбний період”. Тварина в такий час стрімголов намагається вирватися на вулицю. Якщо ви з цим зіткнулися, тоді точно потрібно їхати до ветеринара і вибирати час для стерилізації.

Якщо ж стерилізована кішка постійно нявкає, то теж дивуватися не варто – тварина може стати спокійнішою, але при цьому в будь-якій незрозумілій ситуації почати таким чином реагувати на те, що відбувається.

Що робити, якщо ваш кіт нявкає вночі

Якщо ваш улюбленець старший, переконайтеся, що він може без проблем дістатися до свого спального місця. Також переконайтеся, що у нього є вільний доступ до води та їжі. Зверніть увагу на стан туалету. Також не завадить увімкнути нічник. Зробіть так, щоб улюбленця не дратували сторонні звуки – якщо на вулиці голосно, щільно закривайте вікна на ніч. Кіт просто може лякатися. Помітили, що тварині тривожно чи страшно, погладьте її і запропонуйте влягтися поруч з вами. Можливо, її це заспокоїть. Спробуйте ввечері приділити улюбленцю дуже багато уваги – пограйтеся з ним так, щоб він витратив багато енергії, а потім добряче нагодуйте.

Можливо, у вашого улюбленця з’явився конкурент. Якщо ви завели ще одного вихованця – можете не дивуватися, чому кіт перестав вам давати можливість висипатися. Криком тварина може позначати “свою територію”.

Якщо нявкання не характерне для вашого вихованця – відразу ж вирушайте на консультацію до ветеринара.

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