Чому кіт нявкає без причини: врятуйте домашнього улюбленця

Ваш кіт, як маленьке дитя, криком може намагатися сигналізувати вам про свої проблеми, потреби і бажання. Дуже часто навіть досвідчені власники котів не можуть зрозуміти, чому їхні улюбленці вдень і вночі без жодної причини блукають квартирою, нявкають, скаржаться і бігають, як божевільні.
Чому кіт нявкає без причини
Існує кілька причин тривожної поведінки тварини, деякі з яких досить серйозні і потребують спеціалізованої медичної допомоги для порятунку вихованця. Про це розповідає Уніан, передає НСН.
Коли кіт нявкає – що це означає
Часте нявкання може бути частиною ендемічної поведінки тварини. Наприклад:
- Вихованець звик, що після того, як понявкає, отримає увагу господаря/господині.
- Тварина таким чином просить, а іноді просто вимагає їжу.
Крім того, коти можуть попроситися в іншу кімнату або на вулицю.
Чому кіт нявкає вночі
Тварини можуть нявкати, щоб висловити смуток. Крик може також сигналізувати про стрес або самотність. Навіть незначні зміни в обстановці можуть викликати дискомфорт у тварин. Улюблені місця котів повинні бути завжди доступні, якщо тільки вони не заборонені.
Улюбленець банально може почуватися зле або відчувати якийсь біль. Крім того, з віком тварини починають гірше бачити, і відповідно їм стає важче орієнтуватися у просторі вночі, а це, звичайно ж, викликає дискомфорт.
Якщо часто ваша кішка жалібно нявкає ночами – це вже досить вагома причина, щоб звернути увагу на її стан здоров’я. В першу чергу, віднесіть тварину на огляд до ветеринара. Візит до фахівця краще не відкладати. Не забувайте, що коти, навіть найдоглянутіші, не застраховані від серйозних захворювань, у них теж можуть бути, зокрема, застуди, проблеми з нирками і навіть рак.
Зверніть увагу на те, що найчастіше нестерилізована молода кішка бігає по дому і нявкає у так званий “шлюбний період”. Тварина в такий час стрімголов намагається вирватися на вулицю. Якщо ви з цим зіткнулися, тоді точно потрібно їхати до ветеринара і вибирати час для стерилізації.
Якщо ж стерилізована кішка постійно нявкає, то теж дивуватися не варто – тварина може стати спокійнішою, але при цьому в будь-якій незрозумілій ситуації почати таким чином реагувати на те, що відбувається.
Що робити, якщо ваш кіт нявкає вночі
- Якщо ваш улюбленець старший, переконайтеся, що він може без проблем дістатися до свого спального місця. Також переконайтеся, що у нього є вільний доступ до води та їжі. Зверніть увагу на стан туалету. Також не завадить увімкнути нічник.
- Зробіть так, щоб улюбленця не дратували сторонні звуки – якщо на вулиці голосно, щільно закривайте вікна на ніч. Кіт просто може лякатися. Помітили, що тварині тривожно чи страшно, погладьте її і запропонуйте влягтися поруч з вами. Можливо, її це заспокоїть.
- Спробуйте ввечері приділити улюбленцю дуже багато уваги – пограйтеся з ним так, щоб він витратив багато енергії, а потім добряче нагодуйте.
Можливо, у вашого улюбленця з’явився конкурент. Якщо ви завели ще одного вихованця – можете не дивуватися, чому кіт перестав вам давати можливість висипатися. Криком тварина може позначати “свою територію”.
Якщо нявкання не характерне для вашого вихованця – відразу ж вирушайте на консультацію до ветеринара.
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