Операція на Бєлгородщині: бійці “Російського добровольчого корпусу” заявили, що успішно зайшли на територію РФ і повернулися назад лише з двома легкопораненими.

Командир РДК Вайт Рекс заявив, що до них зверталися жителі Бєлгородської області, які бажали приєднатися до визволення Батьківщини.

Про це він розповів під час пресконференції, передає НСН.

“Я гадаю, що будь-який перетин державного кордону РФ і повернення назад — це вже успіх. Це — територія ворога, тимчасово окупована наша Батьківщина”, сказав командир підрозділу Денис Капустін з позивним Вайт Рекс.

За словами Дениса, його бійці перебувають в Україні, вони щойно завершили одне з бойових завдань на території РФ. І найближчим часом повертатимуться для виконання інших. З собою бійці взяли трофейний БТР.

На питання журналістів про те, де бійці РДК взяли військову техніку, командир відповів, навівши, як приклад, слова російського президента Путіна, що БТРи та інше можна купити на “чорному” ринку” або в будь-якому сучасному військторзі. Він зауважив, що росіяни у Бахмуті захопили українську військову техніку, а бійці “Російського добровольчого корпусу” знову відбили її у бою.

Командир підрозділу також додав, що місцеве населення Бєлгородської області їх підтримує.

“В наш чат-бот пишуть люди: “Я живу в Бєлгородській області, хлопці, ви — молодці, ми готові за вас воювати, у мене двостволка. Зараз дістаю і готовий перебігти через кордон і приєднатися до вас. І таких повідомлень сотні”, сказав Вайт Рекс.

За словами командира, за підсумками спецоперації вони не мають 200-тих, але мають двох легких поранених. Вся їхня техніка залишилася з ними, плюс вони захопили БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку на КПП “Грайворон”.

В свою чергу “Легіон Свободи” також відзвітував про те, що в них загинуло 2 бійців та отримали поранення 10 солдатів.

“Легіон свободи” заявив:

“Наша боротьба продовжується: операція в Грайворонському районі пройшла успішно і її мета була досягнута. Противник розгромлений, частина ганебно втекла; ми затрофеїли велику кількість техніки та взяли полонених. Ми не зрадимо ідею Вільної Росії, надії росіян, повернемо до Росії правду та справедливість. Ми прийдемо знову. Білгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов, Москва – чекайте нас”.

Ще новини України і світу: На Кримському мосту дим 24 травня – що відбувається (відео)