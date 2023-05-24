На Кримському мосту дим 24 травня – що відбувається (відео)

На Кримському мосту помітили дим 24 травня. Відповідні фото і відео поширюють у соціальних мережах, передає НСН. Також повідомляється, що мешканці чули звуки вибухів.

Так звана «влада» Криму вже встигла повідомити про навчання, а також про те, що Кримський міст закрито. Згодом з’явилася інформація про відновлення руху.

Якого характеру були ці навчання і чому не попередили заздалегідь населення, не повідомляється

Дим на Кримському мосту: відео

Зазначимо, що уранці російські Телеграм-канали повідомили про атаку на розвідувальний корабель РФ “Іван Хурс”. Судно нібито був атакований трьома морськими безпілотниками при проходженні протоки Босфор. Російські воєнкори зазначають, що корабель «атакували із зернового коридору».

Росіяни не дуже задоволені тим, що відбувається

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