Ракетний удар по Авдіївці 23 травня – двоє людей загинули під завалами багатоповерхівки (апокаліптичні фото)

23 травня окупанти здійснили ракетний удар по Авдіївці. Внаслідок удару було зруйновано 9-поверхівку і пошкоджено 5-поверховий будинок, розташований поруч. Двоє людей загинули під завалами

Внаслідок удару по Авдіївці двоє людей загинули під завалами багатоповерхівки, ще дві людини отримали поранення і були евакуйовані

Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Про це розповідає НСН.

“У 5-поверховому будинку, на щастя, нікого не було. В 9-поверхівці під завалами були люди. Двоє отримали поранення. Жінку наразі у важкому стані евакуювали до Мирноградської лікарні. Інший поранений — 55-річний чоловік. У нього поранення середньої тяжкості”, — розповів Барабаш.

Також під завалами загинули дві людини: чоловік 1930 року народження та жінка 1958 року народження.

Очільник адміністрації закликав жителів Авдіївки, які все ще з різних причин залишаються у місті, негайно евакуюватися. За даними Донецької ОДА, наразі в Авдіївці залишаються понад 1700 людей.

Також Барабаш опублікував апокаліптичні фото Авдіївки після сьогоднішнього російського обстрілу.

Ракетний удар по Авдіївці 23 травня

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