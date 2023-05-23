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Війна

Ракетний удар по Авдіївці 23 травня – двоє людей загинули під завалами багатоповерхівки (апокаліптичні фото)

Журналіст
Ракетний удар по Авдіївці 23 травня двоє людей загинули під завалами багатоповерхівки (апокаліптичні фото)
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23 травня окупанти здійснили ракетний удар по Авдіївці. Внаслідок удару було зруйновано 9-поверхівку і пошкоджено 5-поверховий будинок, розташований поруч. Двоє людей загинули під завалами

Внаслідок удару по Авдіївці двоє людей загинули під завалами багатоповерхівки, ще дві людини отримали поранення і були евакуйовані

Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Про це розповідає НСН.

“У 5-поверховому будинку, на щастя, нікого не було. В 9-поверхівці під завалами були люди. Двоє отримали поранення. Жінку наразі у важкому стані евакуювали до Мирноградської лікарні. Інший поранений — 55-річний чоловік. У нього поранення середньої тяжкості”, — розповів Барабаш.

Також під завалами загинули дві людини: чоловік 1930 року народження та жінка 1958 року народження.

Очільник адміністрації закликав жителів Авдіївки, які все ще з різних причин залишаються у місті, негайно евакуюватися. За даними Донецької ОДА, наразі в Авдіївці залишаються понад 1700 людей.

Також Барабаш опублікував апокаліптичні фото Авдіївки після сьогоднішнього російського обстрілу.

Ракетний удар по Авдіївці 23 травня

Ракетний удар по Авдіївці 23 травня двоє людей загинули під завалами багатоповерхівки2

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Ракетний удар по Авдіївці 23 травня двоє людей загинули під завалами багатоповерхівки

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