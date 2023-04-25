25 квітня російські війська завдали удару по Куп‘янську Харківської області. Повідомляють про поранених і про людей під завалами

Про це повідомив на голова Харківської ОДА Олег Снєгубов, інформує НСН,

“Війська РФ вдарили по Куп‘янську Ворог завдав удару по центру м. Куп‘янськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею”, — повідомили в ОВА.

За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

«На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється», — додав Синєгубов

Оновлено о 10.27: Кількість поранених унаслідок атаки росыян на центр Купёянська Харківської області у вівторок, 25 квітня, зросла до десяти. Президент Володимир Зеленський повідомив про загибель працівницй музею.

25 квітня окупанти завдали удару по Куп’янську

Ситуація у Харківській області

За інформацією ОВА, протягом 24 квітня під вогнем окупантів перебувало щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.

24 квітня після 11:30 ворог вдарив по смт Дворічна Куп’янського району. Під час артилерійського обстрілу загинула 60-річна жінка. О 18:00 російські війська накрили мінометним вогнем Вовчанськ Чугуївського району. Обійшлось без постраждалих та серйозних руйнувань.

Також в ОВА повідомили, що за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

23 квітня російські війська завдавали ударів по прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Під обстрілом опинилися райони населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка та інших. Загиблих, поранених та масштабних руйнувань не зафіксовано.

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