Як в Авдіївці військові та волонтери рятували покинутих коней від російської артилерії (фото)

В Авдіївці російські окупанти розбомбили конеферму. Щоб врятувати вцілілих тварин, українські військові та волонтери ризикували власним життям.

Фоторепортаж з порятунку коней публікує НСН з посиланням на Радіо Свобода.

Українські військові та волонтери намагаються завантажити коней, щоб евакуювати їх із покинутої конеферми в охопленій війною Авдіївці, Донецька область, 25 квітня 2023 року.

Раніше про знищену ферму писала бойовий медик Оксана Чорная.

Вона повідомила, що більшість тварин загинули. В живих залишилися всього 12 коней. Усі породисті, скакові.

Українська влада повідомляє постійно про російські обстріли Авдіївки, довоєнне населення якої становило 31 000 жителів, час від часу про загиблих і постраждалих.

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