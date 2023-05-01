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Війна
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Як в Авдіївці військові та волонтери рятували покинутих коней від російської артилерії (фото)

Журналіст
в Авдіївці
Український військовий заспокоює коня, якого відвезуть у безпечніше місце, Авдіївка, 25 квітня 2023 року
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В Авдіївці російські окупанти розбомбили конеферму. Щоб врятувати вцілілих тварин, українські військові та волонтери ризикували власним життям.

Фоторепортаж з порятунку коней публікує НСН з посиланням на Радіо Свобода.

Українські військові та волонтери намагаються завантажити коней, щоб евакуювати їх із покинутої конеферми в охопленій війною Авдіївці, Донецька область, 25 квітня 2023 року.

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Український військовий терпляче готує коней до евакуації

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Не всі коні корилися переміщенню

Раніше про знищену ферму писала бойовий медик Оксана Чорная.

Вона повідомила, що більшість тварин загинули. В живих залишилися всього 12 коней. Усі породисті, скакові.

Українська влада повідомляє постійно про російські обстріли Авдіївки, довоєнне населення якої становило 31 000 жителів, час від часу про загиблих і постраждалих.

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