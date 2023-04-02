«Вчора вмовляли евакуюватися, а сьогодні дитина загинула» – окупанти вбили 5-місячне немовля в Авдіївці

Окупанти вбили 5-місячне немовля в Авдіївці. Також від ворожих снарядів загинула бабуся дитини, а батьки отримали поранення, передає НСН.

Трагедія сталася увечері 31 березня. Про неї першим повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії – загинули двоє людей, з них одна дитина 2022 року народження”, — написав він у Телеграм

Крім того, було поранено двох місцевих жителів та пошкоджено приватний будинок.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів подробиці трагедії. Він повідомив, що загинув п’ятимісячний хлопчик та його бабуся. Мама та батько дитини поранені.

Кириленко наголосив на тому, що напередодні родину вмовляли евакуюватися з Авдіївки, але мати категорично відмовилася. Оприлюднено відео цієї доленосної бесіди.

Важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути: буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату – жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне, – написав Кириленко

Він зазначив, що, на жаль, деяким людям евакуація й досі видається незрозумілим і зайвим кроком. Але це єдине, що зараз здатне зберегти життя.

Вкотре звертаюся до цивільних, які всупереч здоровому глузду залишаються у прифронтовій зоні: евакуюйтеся! Надаємо для цього усе необхідне. Правоохоронці ризикують власним життям, щоб врятувати ваше – не нехтуйте цим. Збережіть себе та своїх дітей, – написав Кириленко

«Я сама його (будинок – від ред.) будувала, я нікуди не поїду”, каже жінка на відео нижче. А вже наступного дня не стане будинку і загине її дитина…

Окупанти вбили 5-місячне немовля в Авдіївці: відео розмови з матір’ю

Зазначимо, що російські окупаційні війська практично повністю зруйнували Авдіївку Донецької області. У місті не залишилося вцілілих будівель, а інфраструктура знищена на 80%. Також відомо, що за рік повномасштабної війни тут загинуло більше цивільних, ніж за 8 років бойових дій до цього. Кількість загиблих з 24 лютого 2022 року сягнула 200.

Прифронтова Авдіївка усі 8 років з 2014-го трималася і намагалася жити мирним життям. Тут розвивалася інфраструктура, будувалися нові об’єкти. Декілька років тому навіть відновили залізничне сполучення з Києвом, чому місцеві дуже раділи. Але росіяни вирішили «визволити» Авдіївку, і знищили її…

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